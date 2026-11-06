Volkswagen Virtus Facelift Exterior Revealed; Launch In December
- No changes expected to the engine lineup.
- Interior and features are expected to receive major updates
- Gets a redesigned front bumper
Volkswagen has revealed the exterior of the upcoming Virtus facelift. The sedan receives minor tweaks to the front bumper and other exterior elements. It will be officially launched on December 11. While no changes are expected to the engine lineup, the interior is likely to receive several updates, including 360-degree cameras, an updated instruments display and more.
At the front, the facelifted Virtus features a new mesh pattern on the bumper, along with redesigned fog lamp housings. The headlights remain unchanged, continuing with the existing LED setup paired with LED DRLs.
Also Read: Volkswagen Confirms New Sub-4-Metre SUV For India; Launch In 2027
The model showcased is the top-spec GT Line variant. The side profile features red brake callipers and all-black alloy wheels, wrapped in the same 16-inch tyres as the outgoing model.
At the rear, the facelifted Virtus gets a black boot-lip spoiler and a revised lower bumper section featuring triangular detailing. The sedan continues with separate tail-lamp units, with no full-width connecting light bar.
The spaced-out VIRTUS lettering sits below the number plate recess, while a red GT badge is positioned on the right side of the boot. The tail-lamps retain their existing housings but feature revised LED lighting elements.
Also Read: Volkswagen Tiguan Electric Breaks Cover; Offers Upto 300bhp And 600km
On the features front, the camera module beneath the ORVMs suggests that the facelifted Virtus could come equipped with 360-degree cameras. Moreover, the sedan is also expected to feature a larger 10.25-inch digital instruments display.
As for the powertrain, the Virtus facelift is expected to continue with the existing 1.0-litre and 1.5-litre TSI petrol engines. However, the six-speed automatic transmission will be replaced by an eight-speed automatic unit in the Virtus 1.0 TSI.
Related News
Learn more about Volkswagen Virtus
Popular Volkswagen Models
- Volkswagen
VirtusEx-Showroom Price₹ 10.71 - 19.2 Lakh
- Volkswagen
TaigunEx-Showroom Price₹ 11 - 19.3 Lakh
- Volkswagen
Golf GTIEx-Showroom Price₹ 50.91 Lakh
- Volkswagen
TayronEx-Showroom Price₹ 41.99 - 46.99 Lakh
- Volkswagen
Tiguan R-LineEx-Showroom Price₹ 47.11 Lakh
Latest Cars
- Mercedes-Benz
GLC EVEx-Showroom Price₹ 78.5 Lakh
- Maserati
GT2 StradaleEx-Showroom Price₹ 5.72 Crore
- Hyundai
BayonEx-Showroom Price₹ 10 - 18.15 Lakh
- Volvo
EX90Ex-Showroom Price₹ 1.26 Crore
- Mercedes-Maybach
S-ClassEx-Showroom Price₹ 3.35 Crore
- Tata
AerisEx-Showroom Price₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- BMW
7 SeriesEx-Showroom Price₹ 1.95 Crore
- BMW
i5 LWBEx-Showroom Price₹ 79.6 Lakh
- Kia
SorentoEx-Showroom Price₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- MG
Hector Tomahawk EVEx-Showroom Price₹ 19.5 - 24 Lakh
Upcoming Cars
- Jeep AvengerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- MG 7Expected Price₹ 24 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- MG 4 EVExpected Price₹ 27 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Kia EV4Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- BYD XiaExpected Price₹ 30 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- Toyota bZ4XExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- VinFast VF3Expected Price₹ 12 - 14 LakhLaunched Date: 2026-11-23
- Citroen New C5 AircrossExpected Price₹ 30 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-24
- Audi New A6Expected Price₹ 69 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Mahindra Scorpio XExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Nissan Small Electric SUVExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Toyota New Innova HycrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volkswagen TeraExpected Price₹ 25 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volvo XC70Expected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Jeep Recon ElectricExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- VinFast Limo GreenExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Lexus SportExpected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-27
- Mahindra Thar eExpected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-11-28
- Tesla Model 3Expected Price₹ 75 - 90 LakhLaunched Date: 2026-12-01
- Mercedes-Benz GLB EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-08
- Hyundai Ioniq 6Expected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-12-15
- Jaguar 00 EVExpected Price₹ 44 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-16
- JSW Motors Jetour T2Expected Price₹ 35 - 45 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Kia EV5Expected Price₹ 55 - 57 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Fisker OceanExpected Price₹ 50 - 80 LakhLaunched Date: 2026-12-21
- Jeep Grand WagoneerExpected Price₹ 65 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- MG Marvel XExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Kia EV2Expected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Renault KardianExpected Price₹ 10 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Mahindra XUV900Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Skoda ElroqExpected Price₹ 8 - 9 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- BYD Seal UExpected Price₹ 45 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Tesla CybertruckExpected Price₹ 50 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Toyota New FortunerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-06
- Renault BorealExpected Price₹ 18 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-11
- Genesis GV 80Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-15
- Renault 4 Savane 4X4 EVExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-19
- Audi New Q5Expected Price₹ 70 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-01-26
- BMW iX3Expected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-02-18
- Toyota C-HR+ ElectricExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-02-24
- Ferrari LuceExpected Price₹ 7 - 9 CroreLaunched Date: 2027-02-24
- Mahindra BE.07Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-03-19
- Volvo EX 60Expected Price₹ 70 - 75 LakhLaunched Date: 2027-03-20
- Renault BridgerExpected Price₹ 6 - 10 LakhLaunched Date: 2027-04-08
- Tata AvinyaExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-04-14
- Mahindra Scorpio LifestylerExpected Price₹ 19.79 - 23 LakhLaunched Date: 2027-04-19
- Kia New SonetExpected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-04-20
- Skoda New SuperbExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-04-21
- Skoda PeaqExpected Price₹ 75 - 80 LakhLaunched Date: 2027-04-22
- Skoda Enyaq iVExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-13
- Mahindra Vision TExpected Price₹ 12 - 20 LakhLaunched Date: 2027-05-20
- Xiaomi YU7Expected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-21
- Leapmotor C10Expected Price₹ 15 - 22 LakhLaunched Date: 2027-05-26
- Maruti Suzuki Wagon R ElectricExpected Price₹ 8.5 - 10 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Genesis GV 90Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Hyundai All Electric Micro SUVExpected Price₹ 10 - 15 LakhLaunched Date: 2027-05-28
- Renault Kwid EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-06-11
- Hyundai MPVExpected Price₹ 11 - 21 LakhLaunched Date: 2027-06-15
- Renault BigsterExpected Price₹ 13 - 18 LakhLaunched Date: 2027-06-17
- Jeep New CompassExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-06-18
- Lexus New LBXExpected Price₹ 40 LakhLaunched Date: 2027-06-23
- Leapmotor New T03 2026Expected Price₹ 8 - 12 LakhLaunched Date: 2027-06-28
- Hyundai PalisadeExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-07-14
- BMW New 7 SeriesExpected Price₹ 1.8 - 2.32 CroreLaunched Date: 2027-07-31
- Lexus RZ ElectricExpected Price₹ 3 - 3.5 CroreLaunched Date: 2027-08-05
- Hyundai New TucsonExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-08-10
- Nissan New TerranoExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-08-15
- Tesla Model XExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2027-08-26
- Mahindra Vision XExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-08-27
- VinFast VF9Expected Price₹ 65 - 68 LakhLaunched Date: 2027-09-18
- Leapmotor B10Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-09-23
- Tesla Model SExpected Price₹ 1.5 - 2 CroreLaunched Date: 2027-09-23
- Genesis GV 60Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-09-24
- Mahindra Vision SExpected Price₹ 9.5 - 16 LakhLaunched Date: 2027-09-25
- BYD Atto 2 EVExpected Price₹ 40 - 45 LakhLaunched Date: 2027-09-27
- Nissan JukeExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- BMW 4 SeriesExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- Audi New A5Expected Price₹ 20 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-29
- MG Starlight 560Expected Price₹ 21 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-30
- BYD Denza Z9Expected Price₹ 1.8 - 2 CroreLaunched Date: 2027-10-21
- Volkswagen ID CrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-10-23
- BMW New M3Expected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2027-10-24
- Honda Zero AlphaExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-10-29
- Mahindra BE.05Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-11-12
- Hyundai New i20Expected Price₹ 8 - 14 LakhLaunched Date: 2027-11-14
- Citroen New AircrossExpected Price₹ 11 - 20 LakhLaunched Date: 2027-11-15
- Xiaomi SU7Expected Price₹ 48 - 50 LakhLaunched Date: 2027-11-21
- Skoda KamiqExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2027-12-05
- Audi Q6 E-TronExpected Price₹ 65 - 75 LakhLaunched Date: 2027-12-09
- BYD Denza D9Expected Price₹ 90 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-12-16
- MG HS PHEVExpected Price₹ 23 - 28 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- MG ZS HEVExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- Renault ArkanaExpected Price₹ 18 - 20 LakhLaunched Date: 2027-12-30
- Mahindra Vision SXTExpected Price₹ 1.3 - 2 CroreLaunched Date: 2028-08-28
- Hyundai NexoExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2028-09-24
- Skoda Vision O conceptExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2031-09-25
Latest News
- News
- Expert Review
- Sarthak Mahajan | Nov 6, 2026Volkswagen Virtus Facelift Exterior Revealed; Launch In DecemberSpecifications are still under wraps, but the exterior gets minor changes.1 min read
- car&bike Team | Nov 6, 2026Triumph Tracker 400 Spotted With TFT Display, Cruise ControlThe Triumph Tracker 400 has been spotted with the 4-inch circular TFT display seen on the Bonneville T40.2 mins read
- car&bike Team | Nov 6, 2026Used Vehicle Transfers Easiest In Andhra Pradesh, Uttar Pradesh Least Favourable: StudyAn Ease of Vehicle Ownership Index done by IndiaTech.org in partnership with Consumer VOICE ranks 15 states and Union Territories on how easily a citizen or dealer can buy, sell and transfer a pre-owned vehicle.1 min read
- Sarthak Mahajan | Nov 5, 2026Toyota Innova Crysta Limo Edition Launched For Fleet BuyersThe prices start at Rs 19.95 lakh under the GX Fleet 7- and 8-seater variants.1 min read
- car&bike Team | Nov 5, 2026Volkswagen Virtus Facelift Teased Ahead Of December 11 LaunchThe updated sedan get minor exterior tweaks and along with a bunch of feature additions2 mins read
- Bilal Firfiray | Nov 5, 2026Lamborghini Temerario Tettonero Revealed; Developed By Centro StileLamborghini has introduced a special, limited-edition, two-tone Temerario made by the Italian marque's design centre, fashionably called Centro Stile.1 min read