Volkswagen Virtus Facelift Exterior Revealed; Launch In December

Volkswagen has revealed the exterior of the upcoming Virtus facelift. The sedan receives minor tweaks to the front bumper and other exterior elements. It will be officially launched on December 11. While no changes are expected to the engine lineup, the interior is likely to receive several updates, including 360-degree cameras, an updated instruments display and more.

At the front, the facelifted Virtus features a new mesh pattern on the bumper, along with redesigned fog lamp housings. The headlights remain unchanged, continuing with the existing LED setup paired with LED DRLs.

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The model showcased is the top-spec GT Line variant. The side profile features red brake callipers and all-black alloy wheels, wrapped in the same 16-inch tyres as the outgoing model.

At the rear, the facelifted Virtus gets a black boot-lip spoiler and a revised lower bumper section featuring triangular detailing. The sedan continues with separate tail-lamp units, with no full-width connecting light bar.

The spaced-out VIRTUS lettering sits below the number plate recess, while a red GT badge is positioned on the right side of the boot. The tail-lamps retain their existing housings but feature revised LED lighting elements.

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On the features front, the camera module beneath the ORVMs suggests that the facelifted Virtus could come equipped with 360-degree cameras. Moreover, the sedan is also expected to feature a larger 10.25-inch digital instruments display.

As for the powertrain, the Virtus facelift is expected to continue with the existing 1.0-litre and 1.5-litre TSI petrol engines. However, the six-speed automatic transmission will be replaced by an eight-speed automatic unit in the Virtus 1.0 TSI.