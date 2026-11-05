Volkswagen Virtus Facelift Teased Ahead Of December 11 Launch

Volkswagen has rolled out the first teaser of the updated Virtus, showing us some of the changes on the outside. The facelift will be launched on December 11 and marks the first major update for the Virtus since it went on sale in India in June 2022. It follows the facelifted Skoda Slavia, which received its update earlier this year.

Volkswagen Virtus facelift: What's new on the outside?

At the front, the bumper has been redesigned, with a gloss-finish honeycomb grille lower down and revised fog lamp housings. The grille has also been tweaked and seems to get an illuminated Volkswagen logo, similar to the one seen on the updated Taigun. The headlights appear to have received minor design revisions as well.

The teaser also shows black-finished alloy wheels on the GT variant. The wheel design is new. One can also spot the camera pods on the ORVMs, which means it will get a 360-degree camera system, akin to the Slavia facelift.

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Changes to the rear are more subtle. The tail-lights retain their existing housings but get revised LED lighting elements. All of the rear, including the bumper, has been carried over from the current model.

Volkswagen Virtus facelift: Expected interior and features

Volkswagen hasn't shown the cabin yet, but the Virtus is expected to receive some of the equipment introduced on the facelifted Taigun. This could include a larger 10.25-inch digital instrument display, along with the 360-degree camera system indicated by the exterior teaser.

Volkswagen Virtus facelift: Powertrain

The Virtus shares its engine options with the Taigun, as well as the Skoda Slavia and Kushaq. These models have received updates this year, including a new eight-speed torque-converter automatic gearbox for the 1.0-litre turbo-petrol engine. It replaces the older six-speed automatic and is expected to make its way to the facelifted Virtus as well.

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Volkswagen Virtus facelift: Expected price and rivals

The current Volkswagen Virtus is priced between Rs 10.71 lakh and Rs 19.20 lakh (ex-showroom). Prices are expected to rise with the facelift. The updated Virtus will continue to compete with the Skoda Slavia, Hyundai Verna and Honda City in India's midsize sedan segment.