Volkswagen Virtus Facelift Teased Ahead Of December 11 Launch
- First major update for the Virtus since 2022
- Exterior changes include revised lighting, a redesigned bumper and more
- The 1.0-litre turbo-petrol could get the new eight-speed automatic gearbox
Volkswagen has rolled out the first teaser of the updated Virtus, showing us some of the changes on the outside. The facelift will be launched on December 11 and marks the first major update for the Virtus since it went on sale in India in June 2022. It follows the facelifted Skoda Slavia, which received its update earlier this year.
Volkswagen Virtus facelift: What's new on the outside?
At the front, the bumper has been redesigned, with a gloss-finish honeycomb grille lower down and revised fog lamp housings. The grille has also been tweaked and seems to get an illuminated Volkswagen logo, similar to the one seen on the updated Taigun. The headlights appear to have received minor design revisions as well.
The teaser also shows black-finished alloy wheels on the GT variant. The wheel design is new. One can also spot the camera pods on the ORVMs, which means it will get a 360-degree camera system, akin to the Slavia facelift.
Also Read: Volkswagen Tiguan Electric Breaks Cover; Offers Upto 300bhp And 600kms
Changes to the rear are more subtle. The tail-lights retain their existing housings but get revised LED lighting elements. All of the rear, including the bumper, has been carried over from the current model.
Volkswagen Virtus facelift: Expected interior and features
Volkswagen hasn't shown the cabin yet, but the Virtus is expected to receive some of the equipment introduced on the facelifted Taigun. This could include a larger 10.25-inch digital instrument display, along with the 360-degree camera system indicated by the exterior teaser.
Volkswagen Virtus facelift: Powertrain
The Virtus shares its engine options with the Taigun, as well as the Skoda Slavia and Kushaq. These models have received updates this year, including a new eight-speed torque-converter automatic gearbox for the 1.0-litre turbo-petrol engine. It replaces the older six-speed automatic and is expected to make its way to the facelifted Virtus as well.
Also Read: Volkswagen Tukan Pickup Truck Unveiled In Brazil
Volkswagen Virtus facelift: Expected price and rivals
The current Volkswagen Virtus is priced between Rs 10.71 lakh and Rs 19.20 lakh (ex-showroom). Prices are expected to rise with the facelift. The updated Virtus will continue to compete with the Skoda Slavia, Hyundai Verna and Honda City in India's midsize sedan segment.
Related News
Learn more about Volkswagen Virtus
Popular Volkswagen Models
- Volkswagen
VirtusEx-Showroom Price₹ 10.71 - 19.2 Lakh
- Volkswagen
TaigunEx-Showroom Price₹ 11 - 19.3 Lakh
- Volkswagen
Golf GTIEx-Showroom Price₹ 50.91 Lakh
- Volkswagen
TayronEx-Showroom Price₹ 41.99 - 46.99 Lakh
- Volkswagen
Tiguan R-LineEx-Showroom Price₹ 47.11 Lakh
Latest Cars
- Mercedes-Benz
GLC EVEx-Showroom Price₹ 78.5 Lakh
- Maserati
GT2 StradaleEx-Showroom Price₹ 5.72 Crore
- Hyundai
BayonEx-Showroom Price₹ 10 - 18.15 Lakh
- Volvo
EX90Ex-Showroom Price₹ 1.26 Crore
- Mercedes-Maybach
S-ClassEx-Showroom Price₹ 3.35 Crore
- Tata
AerisEx-Showroom Price₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- BMW
7 SeriesEx-Showroom Price₹ 1.95 Crore
- BMW
i5 LWBEx-Showroom Price₹ 79.6 Lakh
- Kia
SorentoEx-Showroom Price₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- MG
Hector Tomahawk EVEx-Showroom Price₹ 19.5 - 24 Lakh
Upcoming Cars
- Jeep AvengerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- MG 7Expected Price₹ 24 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- MG 4 EVExpected Price₹ 27 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Kia EV4Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- BYD XiaExpected Price₹ 30 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- Toyota bZ4XExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- VinFast VF3Expected Price₹ 12 - 14 LakhLaunched Date: 2026-11-23
- Citroen New C5 AircrossExpected Price₹ 30 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-24
- Audi New A6Expected Price₹ 69 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Mahindra Scorpio XExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Nissan Small Electric SUVExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Toyota New Innova HycrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volkswagen TeraExpected Price₹ 25 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volvo XC70Expected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Jeep Recon ElectricExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- VinFast Limo GreenExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Lexus SportExpected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-27
- Mahindra Thar eExpected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-11-28
- Tesla Model 3Expected Price₹ 75 - 90 LakhLaunched Date: 2026-12-01
- Mercedes-Benz GLB EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-08
- Hyundai Ioniq 6Expected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-12-15
- Jaguar 00 EVExpected Price₹ 44 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-16
- JSW Motors Jetour T2Expected Price₹ 35 - 45 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Kia EV5Expected Price₹ 55 - 57 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Fisker OceanExpected Price₹ 50 - 80 LakhLaunched Date: 2026-12-21
- Jeep Grand WagoneerExpected Price₹ 65 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- MG Marvel XExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Kia EV2Expected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Renault KardianExpected Price₹ 10 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Mahindra XUV900Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Skoda ElroqExpected Price₹ 8 - 9 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- BYD Seal UExpected Price₹ 45 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Tesla CybertruckExpected Price₹ 50 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Toyota New FortunerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-06
- Renault BorealExpected Price₹ 18 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-11
- Genesis GV 80Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-15
- Renault 4 Savane 4X4 EVExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-19
- Audi New Q5Expected Price₹ 70 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-01-26
- BMW iX3Expected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-02-18
- Toyota C-HR+ ElectricExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-02-24
- Ferrari LuceExpected Price₹ 7 - 9 CroreLaunched Date: 2027-02-24
- Mahindra BE.07Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-03-19
- Volvo EX 60Expected Price₹ 70 - 75 LakhLaunched Date: 2027-03-20
- Renault BridgerExpected Price₹ 6 - 10 LakhLaunched Date: 2027-04-08
- Tata AvinyaExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-04-14
- Mahindra Scorpio LifestylerExpected Price₹ 19.79 - 23 LakhLaunched Date: 2027-04-19
- Kia New SonetExpected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-04-20
- Skoda New SuperbExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-04-21
- Skoda PeaqExpected Price₹ 75 - 80 LakhLaunched Date: 2027-04-22
- Skoda Enyaq iVExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-13
- Mahindra Vision TExpected Price₹ 12 - 20 LakhLaunched Date: 2027-05-20
- Xiaomi YU7Expected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-21
- Leapmotor C10Expected Price₹ 15 - 22 LakhLaunched Date: 2027-05-26
- Maruti Suzuki Wagon R ElectricExpected Price₹ 8.5 - 10 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Genesis GV 90Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Hyundai All Electric Micro SUVExpected Price₹ 10 - 15 LakhLaunched Date: 2027-05-28
- Renault Kwid EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-06-11
- Hyundai MPVExpected Price₹ 11 - 21 LakhLaunched Date: 2027-06-15
- Renault BigsterExpected Price₹ 13 - 18 LakhLaunched Date: 2027-06-17
- Jeep New CompassExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-06-18
- Lexus New LBXExpected Price₹ 40 LakhLaunched Date: 2027-06-23
- Leapmotor New T03 2026Expected Price₹ 8 - 12 LakhLaunched Date: 2027-06-28
- Hyundai PalisadeExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-07-14
- BMW New 7 SeriesExpected Price₹ 1.8 - 2.32 CroreLaunched Date: 2027-07-31
- Lexus RZ ElectricExpected Price₹ 3 - 3.5 CroreLaunched Date: 2027-08-05
- Hyundai New TucsonExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-08-10
- Nissan New TerranoExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-08-15
- Tesla Model XExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2027-08-26
- Mahindra Vision XExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-08-27
- VinFast VF9Expected Price₹ 65 - 68 LakhLaunched Date: 2027-09-18
- Leapmotor B10Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-09-23
- Tesla Model SExpected Price₹ 1.5 - 2 CroreLaunched Date: 2027-09-23
- Genesis GV 60Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-09-24
- Mahindra Vision SExpected Price₹ 9.5 - 16 LakhLaunched Date: 2027-09-25
- BYD Atto 2 EVExpected Price₹ 40 - 45 LakhLaunched Date: 2027-09-27
- Nissan JukeExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- BMW 4 SeriesExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- Audi New A5Expected Price₹ 20 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-29
- MG Starlight 560Expected Price₹ 21 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-30
- BYD Denza Z9Expected Price₹ 1.8 - 2 CroreLaunched Date: 2027-10-21
- Volkswagen ID CrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-10-23
- BMW New M3Expected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2027-10-24
- Honda Zero AlphaExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-10-29
- Mahindra BE.05Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-11-12
- Hyundai New i20Expected Price₹ 8 - 14 LakhLaunched Date: 2027-11-14
- Citroen New AircrossExpected Price₹ 11 - 20 LakhLaunched Date: 2027-11-15
- Xiaomi SU7Expected Price₹ 48 - 50 LakhLaunched Date: 2027-11-21
- Skoda KamiqExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2027-12-05
- Audi Q6 E-TronExpected Price₹ 65 - 75 LakhLaunched Date: 2027-12-09
- BYD Denza D9Expected Price₹ 90 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-12-16
- MG HS PHEVExpected Price₹ 23 - 28 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- MG ZS HEVExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- Renault ArkanaExpected Price₹ 18 - 20 LakhLaunched Date: 2027-12-30
- Mahindra Vision SXTExpected Price₹ 1.3 - 2 CroreLaunched Date: 2028-08-28
- Hyundai NexoExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2028-09-24
- Skoda Vision O conceptExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2031-09-25
Latest News
- News
- Expert Review
- Sarthak Mahajan | Nov 5, 2026Toyota Innova Crysta Limo Edition Launched For Fleet BuyersThe prices start at Rs 19.95 lakh under the GX Fleet 7- and 8-seater variants.1 min read
- Volkswagen Virtus Facelift Teased Ahead Of December 11 LaunchThe updated sedan get minor exterior tweaks and along with a bunch of feature additions2 mins read
- Bilal Firfiray | Nov 5, 2026Lamborghini Temerario Tettonero Revealed; Developed By Centro StileLamborghini has introduced a special, limited-edition, two-tone Temerario made by the Italian marque's design centre, fashionably called Centro Stile.1 min read
- Sarthak Mahajan | Nov 5, 2026Mahindra Scorpio-N Edition One Spotted Ahead Of LaunchUpcoming special edition features cosmetic updates and no changes to the powertrain. However, it appears to be based on a higher variant.1 min read
- EICMA 2026: Honda To Introduce ADAS For Its MotorcyclesHonda has added 10 rider-assistance features to its motorcycles, including adaptive cruise control, blind-spot alerts, and emergency braking assistance.3 mins read
- Denza Z9 GT Spied In India Ahead Of DebutThe Z9 GT is set to be one of at least two cars Denza expects to showcase in India on November 13.1 min read