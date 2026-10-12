Volvo EX90 Electric SUV Launched In India At Rs 1.26 Crore

Volvo India has launched its flagship EX90 electric SUV, with prices starting at Rs 1.26 crore (ex-showroom). Deliveries of the vehicle will commence in January 2027, following customer experiences scheduled for November 2026. Moreover, the introductory offer, valid on all bookings made before December 31, 2026, includes an 11kW wallbox charger and a three-year service package. Volvo Cars dealerships are also offering a 65% buyback guarantee after three years.

Powertrain Details

The Volvo EX90 is powered by a 106 kWh battery paired with a twin-motor all-wheel-drive (AWD) powertrain that produces 449 bhp and 670 Nm of peak torque. Volvo claims a range of up to 625 km on a single charge under the WLTP cycle. The company has also tested the EX90 on the Indian test cycle, where the claimed range increases to 724 km.

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The EX90 supports DC fast charging at up to 350kW. Volvo says the batteries can charge from 10 to 80 per cent in approximately 22 minutes under specified conditions.

Design And Technology

The EX90 features a closed-off front-end, T-shaped LED daytime running lights and C-shaped LED tail-lamps.

The Volvo EX90 measures 5,037mm in length, 1,964mm in width and 1,744mm in height, with a wheelbase of 2,985mm. The ES90 measures 5,000mm in length and has a wheelbase of 3,102mm.

Inside, the EX90 features a central touchscreen, connected-car functions and advanced driver assistance systems (ADAS). The EX90 gets a 14.5-inch portrait-oriented touchscreen with Google built-in, 5G connectivity for over-the-air updates and a digital instrument cluster. NVIDIA computing hardware and Qualcomm Snapdragon Cockpit Platforms support its digital systems and driver assistance technologies.



Complementing the ADAS suite are five cameras, five radars and 12 ultrasonic sensors, along with a 360-degree camera with a 3D view, Pilot Assist, adaptive cruise control, occupant-sensing technology and collision avoidance systems designed to protect both occupants and pedestrians.