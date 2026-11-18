Kinetic's Electric Energy: More than just a coffee table book
- A thoroughly researched account of Kinetic's remarkable contribution to Indian mobility.
- Stunning archival photography, including monochrome images that bring back an entire era.
- Much more than a coffee table book — a valuable piece of Indian automotive history.
I have had the pleasure of working with Adil for six years, and if there is one thing I can tell you about this man, it is that the sheer amount of knowledge he brings to the table is unparalleled. He churns out massive, beautifully researched books while most people struggle to put together a magazine! Having been involved in the making of a few books myself, I can vouch for the incredible amount of research, detail and effort that goes into every one of his creations.
Kinetic's Electric Energy is no different.
The book takes you through the fascinating journey of Kinetic Engineering, from the humble Luna that put millions of Indians on two wheels to the iconic Kinetic Honda DX that revolutionised personal mobility with its gearless convenience. It also explores the company's engineering experiments, ambitious ideas, record-breaking achievements and its eventual return to the electric mobility space.
What really stands out is the presentation. The vibrant photographs bring the machines and their stories alive, while the monochrome archival images transport you straight back to one of the most interesting eras of India's automotive history. There is a wonderful sense of nostalgia in revisiting the time when the Kinetic Honda first arrived and changed the way an entire generation looked at scooters.
But calling this just a coffee table book would be doing it a disservice. What you have here is a visually rich, large-format automotive history book, packed with information, anecdotes and details that deserve to be explored rather than simply glanced at.
Whether you grew up riding a Luna, owned a Kinetic Honda or are simply fascinated by India's automotive journey, this one is a must-read and a worthy addition to any automobile enthusiast's bookshelf.
You can get your copy at www.adiljal.com
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