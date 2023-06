एथर 450S में नई स्क्रीन के साथ मिलेगा नया डैश, अगस्त में लॉन्च होगा ई-स्कूटर

अपनी 450X रेंज के लिए मूल्य वृद्धि की घोषणा के साथ इलेक्ट्रिक वाहन (EV) स्टार्ट-अप एथर एनर्जी ने अपने लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक नया वैरिएंट पेश करने की अपनी योजना का भी खुलासा किया, जिसे एथर 450S करार दिया गया, जबकि इस मॉडल को लंबे समय से 450X की कीमत में कटौती का अनुमान लगाया जा रहा था, एथर ने पुष्टि की कि 450S की कीमत ₹1.30 लाख (एक्स-शोरूम) होगी, जिससे यह एथर 450X की तुलना में केवल ₹15,000 सस्ता होगा. अब, कारएंडबाइक पुष्टि कर सकता है कि एथर 450एस का बाजार में लॉन्च अगस्त में होगा, क्योंकि स्टार्ट-अप जुलाई में अपने नए प्रवेश स्कूटर के लिए बुकिंग शुरू करेगा, और अगले महीने में डिलेवरी शुरू करेगी.

यह भी पढ़ें: एथर 450X की कीमतें ₹ 30,000 तक बढ़ीं, एंट्री लेवल वैरिएंट के लिए 700W चार्जर के साथ फास्ट-चार्जिंग भी मिली

संक्षेप में 450S के 450X के अनुरूप रहने की उम्मीद है, विशेष रूप से डिजाइन और स्टाइल के मामले में सामान है, अब बंद हो चुके 450 प्लस की तरह, 450S में छोटी, 3 kWh की बैटरी होगी, जबकि अधिकांश 450X के डिज़ाइन संकेतों को बरकरार रखा जाएगा. हालांकि, 450 प्लस के विपरीत, जो कई पहलुओं में 450X के समान था. टीज़र से पता चलता है कि 450S में एक नया डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड होगा, जिसमें एक नया छोटा टचस्क्रीन सिस्टम शामिल होने की उम्मीद है.

Announcing our line-up expansion with a new 450 today.



Taking the quality and durability of the 450 platform, now tested over hundreds of millions of kms and onto its 4th Generation, and extending it to the pricing of your typical petrol performance scooter:



Announcing 450S!… pic.twitter.com/37khPe04Hq

— Tarun Mehta (@tarunsmehta) June 1, 2023