दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्राइविंग का लुत्फ उठाते दिखे सिंगर मीका सिंह

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेवे के कुछ हिस्सों की शुरुआत हो चुकी है, और इस हाईवे के वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन की चर्चा चारों ओर हो रही. हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मीका सिंह भी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर करके ड्राइविंग का लुत्फ उठाते दिखे. इस दौरान उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें वह इस एक्सप्रेसवे के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तारीफों के पुल बांधते नज़र आ रहे हैं.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होने पर दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने के लिए तैयार है.

1.17 सेकेंड के इस वीडियो में मीका सिंह को हाईवे से गुजरते वक्त उसकी तारीफ करते हुए सुना जा सकता है, वह कहते नज़र आ रहे हैं, कि "जैसे हम अक्सर विदेशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में देखते थे उसी तरीके से बनाया गया यह एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे है, जिसे गुरुग्राम-मुंबई के बीच बनाया गया है, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे नितिन गडकरी का करना चाहता हूं. इस उच्च कोटि का हाईवे बनाने के लिए नितिन गडकरी सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया."

Good morning .

Sincere appreciation to the Honourable Minister @nitin_gadkari Ji on the development of the Gurgaun -Mumbai Expressway which will be immensely benefiting everyone travelling between the two Metro cities. Thankyou for such commendable work Sir. 👏🏼 pic.twitter.com/d0SuEf3gLI

— King Mika Singh (@MikaSingh) March 20, 2023