ह्यून्दे आइयोनिक 6 ने 2023 वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर सहित तीन अवॉर्ड जीते

लगातार दूसरे वर्ष एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ह्यून्दे कार ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड कार ऑफ़ द ईयर का ख़िताब जीता है, इससे पहले 2022 में ह्यून्दे आइयोनिक 5 ने ये खिताब अपने नाम किया था और इस बार ह्यून्दे आइनयोनिक 6 ने 2023 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार अवॉड जीता है. 2023 न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो की शुरुआत में ही कोरियाई कार निर्माता के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि ऑइयोनिक 6 ने वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) ऑफ द ईयर और डिजाइन ऑफ द ईयर सहित एक नहीं बल्कि तीन पुरस्कार जीते. इसके साथ आइयोनिक 6 ने प्रभावी रूप से आइयोनिक 5 के परिणामों को दोहराया, जिसने 2022 में समान पुरस्कार जीते.

And finally the big one. The 2023 #WorldCaroftheYear is - triple winner yet again the #Hyundai #IONIQ6 ! Wow! The incumbent returns and smashes all three categories it was a finalist in! Amazing. #HyundaiIoniq6 #WorldCarAwards #WCOTY @Hyundai_Global pic.twitter.com/9JkfDFN4HE

— World Car Awards (@WorldCarAwards) April 5, 2023