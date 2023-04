टाटा मोटर्स ने 5 लाख नेक्सॉन बनाने का आंकड़ा पार किया

टाटा मोटर्स की सबसे लोकप्रिय कारों में से एक टाटा नेक्सॉन ने 5 लाख कारों की बिक्री का मील का पत्थर पार कर लिया है. नेक्सॉन, जो अभी भी अपनी पहली पीढ़ी में है, को 2017 में लॉन्च होने के बाद से 5 लाख कारों की बिक्री तक पहुंचने में छह साल से भी कम समय लगा है. पिछली 1 लाख कारों को 7 महीने से भी कम समय में प्लांट से बनाकर निकाला गया है, जिसमें नेक्सॉन ने सितंबर 2022 में 4 लाख कारों के निर्माण का मील का पत्थर पार किया था. अधिक प्रभावशाली रूप से, लोकप्रिय सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की बाद की 3 लाख यूनिट्स को 24 महीनों से भी कम वक्त में बनाया गया है.

With the 500,000th #TataNexon roll out, our excitement is soaring sky-high!

Your abundant love and unwavering support have made us a strong 5 Lakh family.



Thank you for making us a part of your #NexLevel drives 🫶🏻#Nexon500000Fam #TataNexon #Nexon #TataMotorsPassengerVehicles pic.twitter.com/TSf70qDFrD

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) April 11, 2023