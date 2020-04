कोरोनावायरस: महिंद्रा ने ड्राइवरों को राहत देने के लिए कदम उठाए

कोरोनावायरस लॉकडाउन के चलते देश भर में ड्राइवरों पर भारी वित्तीय संकट पड़ गया है. उनमें से ज्यादातर या तो राजमार्गों पर फंसे हुए हैं या ड्राइव करने और कमाने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. हाईवे पर फंसे चालक कहीं भी नहीं जा सकते हैं और पानी या भोजन जैसी जरूरी चीज़ें या तो सीमित हें या उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं. एसे में इनको तत्काल मदद की जरूरत है और स्थिति का मुकाबला करने और ड्राइवरों को राहत देने के लिए महिंद्रा लोजिस्टिक्स ने HOPE (हेल्पिंग आवर पीपल इन इमर्जेंसी) लॉन्च किया है. इस मिशन का उद्देश्य ड्राइवरों को लॉकडाउन के खिलाफ उनकी लड़ाई में सहायता करने के लिए वित्तीय मदद पहुंचाना है.

प्लेटफ़ॉर्म सभी ड्राइवरों की मदद करेगी न केवल उन लोगों की जो कंपनी के के लिए या उसके साथ काम करते हैं. ये देश भर के राज्यों में ज़रूरी सामान पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवर हो सकते हैं या फिर वो चालक जो विभिन्न कंपनियों के लिए टैक्सी चलाते हैं. महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने संहिता नामक एक सामाजिक संस्था और सुपर मनी नाम की वित्तीय उधार देने वाले तकनीकी प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए एक करार किया है. इस कदम से महिंद्रा का उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक कारगार सिस्टम बनाना है जिसका इस्तेमाल कंपनियों के सीएसआर फंड्स को सही दिशा देने के लिए किया जा सके. संहिता मॉडल को कोरोनोवायरस संकट से निपटने में कॉर्पोरेट भारत के प्रयासों को एक जुट करने के लिए बनाया गया है.

Launched an initiative, HOPE, in partnership with @Samhitadotorg to support our driver-partners financially to aid the battle against the COVID-19 lockdown. We understand their challenges and stand behind these saviours. For more details, log on to https://t.co/XhwujvraSD pic.twitter.com/EUbJ8ywAxW