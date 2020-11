दिल्ली परिवहन निगम 1,250 लो फ्लोर BS6 AC CNG बसें ख़रीदेगी

दिल्ली सरकार ने राज्य की परिवहन निगम के बेड़े में 1,250 नई लो फ्लोर BS6 AC CNG बसों को जोड़ने का फैसला किया है. बीएस 6 नियमों का पालन करने वाली इस बसों का उद्देश्य मुख्य रूप है से वायु प्रदूषण को कम करने का है और यह दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहा है. नई बीएस 6 बसें पुराने वाहनों की जगह लेंगी, साथ ही इसके बेड़े में कुल संख्या में भी इज़ाफा करेंगी. दिल्ली के पर्यावरण और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पुष्टि की है कि डीटीसी बोर्ड ने ऐसी 1,250 लो फ्लोर ऐसी सीएनजी बसों की खरीद को मंजूरी दी है जो कड़े प्रदूषण नियमों का पालन करती हैं.

