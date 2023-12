कावासाकी इंडियन बाइक वीक 2023 में बदली हुई W175 कर सकती है लॉन्च

इंडिया कावासाकी गोवा में 2023 इंडिया बाइक वीक में कुछ हाई-ऑक्टेन लॉन्च करने के लिए तैयार हो रही है. हमने पहले ही बताया था कि निर्माता एलिमिनेटर 450 क्रूजर मोटरसाइकिल लॉन्च करने की संभावना है और अब यह खबर है कि भारत कावासाकी IBW 2023 में बदली हुई W175 आधुनिक क्लासिक मोटरसाइकिल लॉन्च कर सकता है.

The 1965 Legacy Is Back in A Vibrant Avatar….

See You All In IBW…

.

.#Kawasaki #LetTheGoodTimesRoll #IndiaKawasakiMotors #OriginalIcon #IBW #IBW2023 pic.twitter.com/HjwQ2Kxj9f

— IndiaKawasaki (@india_kawasaki) December 1, 2023