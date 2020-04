कोरोनावायरस की लड़ाई में महिंद्रा ने बनाया एक नया यंत्र

कोरोनावायरस की लड़ाई में महिंद्रा एंड महिंद्रा किसी तरह की ढील देने के लिए तैयार नहीं है. वेंटिलेटर, फेस शील्ड और फेस मास्क बनाने के बाद अब कंपनी ने बीमारी से निपटने के लिए एक नया यंत्र बनाया है. नए एयरोसोल बॉक्स को अमेरिका में महिंद्रा की इन-हाउस टीम द्वारा डिजाइन किया गया है और यह मेडिकल टीमों को तेजी से फैलने वाली महामारी से बचाने में मदद करेगा. कंपनी ने शनिवार से इस एयरोसोल बॉक्स को अपने नासिक प्लांट में बनाना शुरू कर दिया है.

Gratified to see how our face shields are appreciated by medical staff all over the country. Have supplied 80K so far. Next offering is an Aerosol Box to protect the medical team. Designed by Mahindra Team in Detroit. Will start making In Nashik Tom. @MahindraRise @PMOIndia pic.twitter.com/KRTcgBf2Tf