महिंद्रा के इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहन ट्रिओ ने पार किया 5,000 बिक्री का आंकड़ा

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने घोषणा की है कि लीथियम-आयन बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहन, महिंद्रा ट्रिओ की 5,000 यूनिट बेच ली हैं. यह भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहन बन गया है जिसने बिक्री के इस आंकड़े को पार किया है. कंपनी का कहना है कि ट्रिओ के ग्राहक एक बार फुल चार्ज करने पर इसे 265 किलोमीटर तक चला सकते हैं और यह आसानी से कहीं भी चार्ज किया जा सकता है.

महिंद्रा इलेक्ट्रिक के एमडी और सीईओ, महेश बाबू ने कहा कि, "मैं हमारे ग्राहकों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस वाहन को चुना है और इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा दिया है. महिंद्रा ट्रिओ ने बिक्री का नया मील का पत्थर कायम किया है और यह वाहन देशभर के 400 जिलों में बेचा जा रहा है. कुल मिलाकर ट्रिओ ने 3 करोड़ 50 लाख किलोमीटर की दूरी भारतीय सड़कों पर पूरी कर ली है जिससे लगभग 1,925 मेट्रिक टन सीओ2 टेलपाइप एमिशन की बचत हुई है."

Less crude consumption, less CO2, more earnings for the operator. Now that is a WIn-Win-Win. ⁦@MahindraElctrc⁩ pic.twitter.com/SM3Q55mGo7