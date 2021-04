मुंबई पुलिस ने वाहनों के लिए कलर-कोडेड स्टिकर सिस्टम बंद किया

पूरा देश कोरोना के मामलों में अचानक उछाल देख रहा है, और राज्य सरकारें महामारी पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक उपायों की तलाश कर रही हैं. पिछले हफ्ते ही मुंबई पुलिस ने आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों के लिए एक रंगीन-कोडित स्टीकर सिस्टम शुरू किया था. यह आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था. अब राज्य पुलिस ने वाहनों की अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला आवाजाही के लिए ई-पास सिस्टम फिर से शुरू करने का ऐलान किया है जिसके बाद मुंबई पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस रंग-कोडित स्टीकर सिस्टम को बंद कर दिया है.

Dear Mumbaikars.The red, yellow, green #EmergencyStickers categorisation is being discontinued. However, thorough checks shall continue & we hope you will stand by us in #TakingOnCorona & avoid all non-essential / non-emergency movement outside home #StayHomeStaySafe