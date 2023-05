टाटा मोटर्स ने 1 लाख हैरियर एसयूवी बनाने का आंकड़ा पार किया

टाटा मोटर्स ने अपनी एसयूवी, टाटा हैरियर के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है. कार निर्माता ने प्रोडक्शन लाइन से टाटा हैरियर की 1 लाखवीं कार को बनाकर पेश किया है. एसयूवी ने 2019 में लॉन्च होने के बाद से 1 लाख कारों की बिक्री दर्ज की है. इस मील के पत्थर तक पहुंचने में एसयूवी को लगभग चार साल लग गए. वर्तमान में वाहन को 19 विभिन्न प्रकारों में पेश किया जाता है और यह छह बाहरी रंग विकल्पों में उपलब्ध है. वर्तमान में टाटा हैरियर की कीमत ₹14.99 लाख से शुरू होती है और ₹24.06 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. टाटा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घोषणा साझा की.

