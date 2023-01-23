Quick Links

Newly Added Used Cars

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2020 Maruti Suzuki Wagon R LXI CNG [2014-2019]
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2020 Maruti Suzuki
Wagon R LXI CNG [2014-2019]
  • 37,000 km
    • |
  • Petrol+CNG
    • |
  • Manual
2 Year Warranty Free
0
8.0
10
5.49 LakhEMI starts @ ₹12,293
Mahindra First Choice, Bank Street, New Delhi
2017 Mahindra TUV300 T8
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2017 Mahindra
TUV300 T8
  • 28,000 km
    • |
  • Diesel
    • |
  • Manual
2 Year Warranty Free
0
7.7
10
8.00 LakhEMI starts @ ₹16,922
Mahindra First Choice, Bank Street, New Delhi
2014 Skoda Octavia 2.0 Ambition TDI CR MT
2014 Skoda
Octavia 2.0 Ambition TDI CR MT
  • 63,000 km
    • |
  • Diesel
    • |
  • Manual
1 Year Assistance Free
0
7.2
10
8.50 Lakh
Mahindra First Choice, Bank Street, New Delhi

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