अभिनेता इमरान हाशमी ने खरीदी नई रोल्स-रॉयस घोस्ट ब्लैक बैज

ऐसा लगता है कि अभिनेता इमरान हाशमी घर में एक नई बेशकीमती कार लेकर आए हैं. अभिनेता को एक शानदार नई रोल्स-रॉयस घोस्ट ब्लैक बैज में देखा गया था, जिसे कथित तौर पर उन्होंने खरीदा है. घोस्ट ब्लैक बैज बिक्री पर सबसे महंगी लक्जरी कारों में से एक है, जिसकी ऑन-रोड कीमत ₹12 करोड़ है. इसे फैंटम VIII के अंतर्गत रखा गया है, जो ब्रांड की सबसे महंगी पेशकश है.

The new beast of the OG 🔥 @emraanhashmi welcomes the latest addition to his collection – the Rolls Royce Ghost 😎#EmraanHashmi #OG pic.twitter.com/ZfwUWokO3I

— Emraanians (@Emraanians) January 11, 2024