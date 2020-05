कोरोनावायरस लॉकडाउन: ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में उबर की सेवाएं शुरू

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में नागरिकों की आवाजाही के लिए पर्याप्त संख्या में छूट की घोषणा की है. ये छूट सभी 3 क्षेत्रों - ग्रीन, ऑरेंज और रेड ज़ोन में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मान्य हैं. हालाँकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में कैब सेवाओं की अनुमति है और यह देखते हुए उबर ने कहा है कि वह 27 शहरों में सेवाएं शुरू कर रही है. इसमें ग्रीन ज़ोन में 6 शहर और 21 ऑरेंज ज़ोन के शहर शामिल हैं.

In compliance with government regulations, we're resuming our services in Green and Orange zones. In the Red zones, we will continue to #MoveWhatMatters & help citizens travel for their essential needs. Learn more: https://t.co/XXZifekcBz