दिल्ली में बैटरी से चलने वाले वाहनों पर अब नही लगेगा रोड टैक्स

दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दी है. राज्य के परिवहन विभाग के द्वारा जारी गई एक अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सभी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगाए गए टैक्स में छूट दी है. यह सभी बैटरी से चलने वाले वाहनों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा. दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की घोषणा के लिए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्विटर का सहारा लिया.

Congrats Delhi! As promised by CM @ArvindKejriwal when announcing landmark EV Policy, Delhi govt has EXEMPTED road tax on Battery Operated Vehicles. With right incentives & supporting infra, we are determined to ensure Delhi leads the country in rapid transition to Elec Vehicles pic.twitter.com/XVm9JKYmIE