सबसे पहली BS6 महिंद्रा Alturas G4 SUV को भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा गया

घरेलू वाहन निर्माता महिंद्रा ने भारत के माननीय राष्ट्रपति को ऑलटुरस जी 4 एसयूवी का पहला बीएस 6 युनिट दिया है. महिंद्रा की सबसे महंगी एसयूवी को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की ओर से संयुक्त सचिव द्वारा प्राप्त किया गया. देश के पहले नागरिक को दी गई कार काले रंग की है. हालाँकि, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि एसयूवी को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने से पहले इसपर कोई ख़ास बदलाव किए गए हैं या नहीं. यह ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी ने इस साल की शुरुआत में भारत में एसयूवी का बीएस 6 मॉडल लॉन्च किया था.

First BS6 Alturas was delivered to Honourable President of India last evening.

