होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने की चुनिंदा मॉडलों पर कैशबैक की पेशकश

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने एक कैशबैक ऑफर पेश किया है, जिसमें कंपनी चुनिंदा मॉडलों की खरीद पर रु 3,500 तक के कैशबैक दे रही है. इसके लिए ग्राहकों को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने की आवश्यकता होगी. इच्छुक ग्राहक दोपहिया वाहन की ऑनलाइन बुकिंग करते समय भी ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. ऑनलाइन बुकिंग सुविधा ग्राहक को दस्तावेज़ीकरण आदि की परेशानी से बचने में भी मदद करती है. कैशबैक ऑफ़र ग्राज़िया 125, एक्टिवा 6 जी, डियो और हॉर्नेट 2.0 पर मान्य है और 30 जून 2021 तक वैध रहेगा.

#FlyAgainstTheWind as you avail 5% Cashback on SBI Credit Card EMI* on the purchase of Honda Hornet 2.0! Now enjoy exciting offers as you welcome home your favourite Honda 2Wheeler. To book online now, please visit https://t.co/81Y6XaPJNm. (*T&C apply) #Hornet2.0 pic.twitter.com/3maBfzrQb0