महिंद्रा की 'ऑक्सीजन ऑन व्हील्स' पहल अब आठ शहरों में

इस महीने की शुरुआत में महिंद्रा ने महाराष्ट्र में 'ऑक्सीजन ऑन व्हील्स' (O2W) कार्यक्रम शुरू किया था, ताकि प्लांट से अस्पतालों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं तक चिकित्सा ऑक्सीजन को तेज़ी से पहुंचाया जा सके. कंपनी ने धीरे-धीरे देश के अन्य हिस्सों जैसे दिल्ली और एनसीआर, पंजाब और हैदराबाद में इस पहल का विस्तार किया. और अब यह देश के आंठवें शहर यानि चेन्नई पहुंच गई है. इस विकास की पुष्टि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए की.

Oxygen on Wheels by @MahindraLog_MLL goes live in Chennai. We add our 8th city for delivering oxygen cylinders to hospitals and medical centres. We keep adding more locations as we fight the second wave together. @MahindraRise @MM_Murugappan @muthu2107 (1/2) pic.twitter.com/oD0AXssYeo