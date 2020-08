मुंबई का एक ट्रैफिक सिग्नल दे रहा है लिंग समानता को बढ़ावा

हमारी सड़कों पर पुरूष और महिलाओं के बीच समानता को कैसे बढ़ावा दिया जाए? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) इसी दिशा में एक नया विचार लेकर आई है. मध्य मुंबई के दादर में एक यातायात सिग्नल अब पैदल यात्री रोशनी और बोर्डों में महिलाओं के चित्र और ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की. उन्होंने कहा, "अगर आप दादर से गुजरें हैं, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो आपको गर्व महसूस कराएगा. बीएमसी एक सरल विचार के साथ लैंगिक समानता सुनिश्चित कर रहा है - संकेतों में अब महिलाएं भी हैं."

If you've passed by Dadar, you'd see something that will make you feel proud. @mybmcWardGN is ensuring gender equality with a simple idea- the signals now have women too! pic.twitter.com/8X0vJR8hvQ