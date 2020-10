निसान मैग्नाइट की इस हफ्ते आधिकारिक ख़ुलासे से पहले झलक दिखाई गई

निसान मैग्नाइट में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिए जाने की संभावना है.

नई निसान मैग्नाइट को रेनॉल्ट-निसान साझेदारी के सीएमएफ-ए + प्लेटफार्म पर बनाया गया है, जिसपर भारत में रेनॉ ट्राइबर एमपीवी भी बनी है. जैसा कि एसयूवी की हालिया जासूसी तस्वीरों से पता चलता है, काफी डिजाइन तत्व कॉन्सैप्ट मॉडल जैसे ही रहने की उम्मीद है. सामने एसयूवी एक बड़ी हेक्सागोनल ग्रिल के साथ आएगी, जो नए एलईडी हेडलैम्प्स से लदी हुई है, और बम्पर के अंदर एल-आकार के एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप हैं. व्हील आर्च पर क्लैडिंग के साथ शीशों में इंडिकेटर भी दिए गए हैं. एसयूवी के कैबिन का खुलासा होना बाकी है.

