3 पहियों वाला प्यूजो मेट्रोपोलिस स्कूटर फ्रांस में लॉन्च, आनंद महिंद्रा ने सस्ते वर्ज़न को भारत लाने की बात कही थी

महिंद्रा की मालिकाना हक वाली फ्रांस की कंपनी Peugeot Motorcycle ने हाल ही में फ्रांस में Peugeot Metropolis स्कूटर लॉन्च किया है. मेट्रोपोलिस एक तीन पहियों वाला स्कूटर है और कुछ महीनों पहले इसे ग्वांगडोंग शहर के पुलिस बेड़े में शामिल किया गया था. महिंद्रा के चैयरमैन आनंद महिंद्रा ने स्कूटर के बारे में भी ट्वीट किया है. प्यूजो मेट्रोपोलिस एक अलग दिखने वाला स्कूटर है जिसे 400 सीसी का इंजन मिलता है. यह 35 बीएचपी और 38 एनएम पीक टॉर्क बनाता है, जो कि 400 सीसी स्कूटर के हिसाब से अच्छा आंकडा़ है. एंटी-लॉक ब्रेक मेट्रोपोलिस स्कूटर पर एक स्टेंडर्ड फीचर है.

The new #PeugeotMetropolis Launched yesterday in Paris by #PeugeotMotocycles. A @MahindraRise company....The Lion roars... pic.twitter.com/1Iycoa1hmu