यूनाइटेड बाय ब्लड ने दिल्ली में शुरू की OxyTaxi, ऑक्सीजन की घर पहुंच सुविधा

भारत में रोज़ाना कोविड-19 महामारी के रिकॉर्ड के दर्ज किए जजा रहे हैं और अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में कोरोना ने बहुत बुरा हाल किया है. जहां इस जानलेवा वायरस से ग्रस्त हज़ारों मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है, वहीं देश की राजधानी में ऑक्सीजन की पूर्ती में भारी कमी हो रही है. कई जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्संट्रेटर्स को तय से अधिक दाम पर बेचा और खरीदे जाने के बहुत से मामले भी सामने आए हैं. यहां कुछ एनजीओ हैं जो ज़रूरतमंदों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं और इनका साथ देने के लिए अब यूनाइटेड बाय ब्लड ने भी कदम बढ़ाए हैं.

Free Oxygen Delivery at your doorstep! #UnitedByBlood launches #OxyTaxi for Delhi Residents who are facing problems in reaching the refilling stations. Log in to https://t.co/KAFTZXpdGd and register your request. You will be intimated the estimated time of O2 home delivery! pic.twitter.com/TBXPLtgmeH