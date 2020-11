1 जनवरी, 2021 से सभी चार पहिया वाहनों पर अनिवार्य होंगे फास्टैग

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नई अधिसूचना में कहा है कि 1 जनवरी, 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए FASTags अनिवार्य होंगे. टोल के लिए फीस के डिजिटल और आईटी-आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेचे गए वाहनों सहित सभी चार पहिया वाहनों के लिए FASTags को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया है. यह ध्यान देने योग्य है कि सेंट्रल मोटर वाहन नियमों के अनुसार 1 दिसंबर, 2017 से FASTag नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए आवश्यक है. यह वाहन निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा उपल्बध कराए जाते हैं.

