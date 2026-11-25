Royal Enfield’s dedicated electric mobility brand, Flying Flea has established three sales and service centres across Goa, including one at the company owned Garage Café in Arpora. The other two Goa locations for the Flying Flea brand are in Panaji and Margao. The Flying Flea C6 is the company’s first electric bike and was previously only offered on sale in Bengaluru, Hyderabad, Pune, Chennai and Kochi.

The Flying Flea C6 is positioned as a city bike, designed for urban mobility, with a unique neo-retro design language complemented by modern technology. It is built around an all-aluminium frame, a distinctive girder fork front suspension, and boasts of features like cornering ABS, traction control, cruise control and multiple ride modes.

Flying Flea C6 Price & Basic Specs

The C6 is priced at Rs. 2.79 lakh (Ex-showroom), or at a lower price of Rs. 1.99 lakh (Ex-showroom) when purchased with a Battery-as-a-Service (BaaS) option. The C6 runs on a 3.91 kWh battery pack paired with a permanent magnet electric motor that develops 20.6 bhp at 3,500 rpm and 60 Nm of torque. Power is sent to the rear wheel via a belt-drive system.

Flying Flea C6 Tech

The C6 also features a Qualcomm Snapdragon-based onboard computer which sits behind the tech, powering the circular TFT touchscreen, with support for voice commands, onboard Google Maps, as well as a long list of new-age features. The next model from the Flying Flea brand will be a scrambler-styled electric motorcycle, called the S6.

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