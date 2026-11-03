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TVS Apache RTR 125 Unveiled At EICMA 2026

car&bike Team
last published date : 3 November 2026, 15:43 IST
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TVS Apache RTR 125 Unveiled At EICMA 2026
Highlights
  • RTR 125 powered by 125 cc, four-valve, liquid-cooled engine
  • 14.7 bhp at 9,000 rpm and 12 Nm at 7,000 rpm
  • 5-inch TFT with full map mirroring, KYB suspeniosn, ByBre brakes

TVS Motor Company has kick-started EICMA 2026 by unveiling the brand’s sportiest 125 cc naked ever, the new TVS Apache RTR 125. With sharp bodywork, an aggressive face, with a flat handlebar with knuckle guards and a split-seat set-up, the Apache RTR 125 is easily one of the sportiest and brawniest looking 125 cc motorcycles in the market right now.

TVS Apache RTR 125 m8

The RTR 125 is powered by a 125 cc, four-valve, liquid-cooled engine which puts out 14.7 bhp at 9,000 rpm and 12 Nm of peak torque at 7,000 rpm. The RTR 125 is equipped with a 6-speed gearbox with an assist and slipper clutch and built around a steel trellis frame with a cast swingarm.

TVS Apache RTR 125 m7

The Apache RTR 125 has suspension from KYB with ByBre braking system featuring dual-channel ABS. The bike gets a 5-inch TFT screen with full-screen map mirroring and come with dedicated ride modes.

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According to TVS Motor Company, the new Apache RTR 125 is intended for European markets, but an India launch in future has not been ruled out.

TVS Apache RTR 125 m4

Given the tech and kit on offer, including the 4-valve, liquid-cooled engine, dual-channel ABS and full map mirroring function, we expect the RTR 125’s price to be on the higher side, when it’s launched in India.

TVS Apache RTR 125 Image Gallery:

TVS Apache RTR 125 m9
TVS Apache RTR 125 m6
TVS Apache RTR 125 m2
TVS Apache RTR 125 m5
TVS Apache RTR 125 m3
TVS Apache RTR 125 m4
TVS Apache RTR 125 m10
TVS Apache RTR 125 m7
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