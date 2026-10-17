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Renault Duster Hybrid Launch LIVE Updates: Price, Specifications, Variants, Details

car&bike Team
last published date : 17 October 2026, 10:23 IST
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Renault Duster Hybrid Launch LIVE Updates: Price, Specifications, Variants, Details
Highlights
  • Strong Hybrid will become the third engine option for the Duster
  • Gets a 1.8 litre petrol engine paired with a 1.4 kWh battery pack
  • Combined range claimed to be 1,000 km

Renault is all set to launch the Hybrid version of the Duster in India today, October 17, 2026. Called the E-Tech 160, the hybrid will become the third powertrain option in the Duster line-up, joining the existing 1.0-litre and 1.3-litre turbo-petrol engines.

Bookings for the Duster Hybrid opened alongside the standard model in March 2026 but were later suspended after demand outstripped availability. Renault reopened bookings earlier this month, with a token amount of Rs 21,000.

10:26 AM
Oct 17, 2026

The Strong Hybrid Duster will finally be launched in India today. Watch this space to get all the information on it firsthand.

2026 Renault Duster Web 30
10:50 AM
Oct 17, 2026

Called the E-Tech 160, it will sit above the existing 1.0-litre and 1.3-litre turbo-petrol options.

Renault Hybrid Duster
11:15 AM
Oct 17, 2026

The Duster’s new powertrain will compete with the strong-hybrid versions of the Maruti Suzuki Grand Vitara, Victoris and Toyota Urban Cruiser Hyryder.

Duster Hybrid 2
11:54 AM
Oct 17, 2026

Renault will soon pull the covers off the Strong-Hybrid Duster along with revealing all the details. Stay tuned!

Duster 1

12:15 PM
Oct 17, 2026

The E-Tech 160 pairs a 1.8-litre, four-cylinder naturally aspirated petrol engine with a 1.4kWh battery and two electric motors, producing 158 bhp and 208 Nm through an 8-speed automatic gearbox.

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12:20 PM
Oct 17, 2026

Renault claims that the Fuster hybrid can go from 0-100 kmph in 9.6 seconds, which is further claimed to be quicker than an equivalent Diesel car.

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12:24 PM
Oct 17, 2026

It is claimed to deliver an ARAI-certified fuel efficiency figure of 29 kmpl, higher than the Grand Vitara and Hyryder.

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12:00 AM
Oct 17, 2026

The numbers – 80 per cent city drive in EV mode, 29 kmpl claimed fuel efficiency and 1400 plus km range. It has a 50 litre fuel tank.

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*Expected Price
₹ 15 - 25 Lakh
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