Renault Duster Hybrid Launch LIVE Updates: Price, Specifications, Variants, Details

Prices for the Duster Hybrid will be announced today alongside its variants and specifications. Stay tuned to this space to get live updates from the launch event.

car&bike Team last published date : 17 October 2026 , 10:23 IST Follow us on

Highlights Strong Hybrid will become the third engine option for the Duster

Gets a 1.8 litre petrol engine paired with a 1.4 kWh battery pack

Combined range claimed to be 1,000 km Renault is all set to launch the Hybrid version of the Duster in India today, October 17, 2026. Called the E-Tech 160, the hybrid will become the third powertrain option in the Duster line-up, joining the existing 1.0-litre and 1.3-litre turbo-petrol engines. Bookings for the Duster Hybrid opened alongside the standard model in March 2026 but were later suspended after demand outstripped availability. Renault reopened bookings earlier this month, with a token amount of Rs 21,000.

The Strong Hybrid Duster will finally be launched in India today. Watch this space to get all the information on it firsthand.

Called the E-Tech 160, it will sit above the existing 1.0-litre and 1.3-litre turbo-petrol options.

The Duster’s new powertrain will compete with the strong-hybrid versions of the Maruti Suzuki Grand Vitara, Victoris and Toyota Urban Cruiser Hyryder.

Renault will soon pull the covers off the Strong-Hybrid Duster along with revealing all the details. Stay tuned!





The E-Tech 160 pairs a 1.8-litre, four-cylinder naturally aspirated petrol engine with a 1.4kWh battery and two electric motors, producing 158 bhp and 208 Nm through an 8-speed automatic gearbox.



Renault claims that the Fuster hybrid can go from 0-100 kmph in 9.6 seconds, which is further claimed to be quicker than an equivalent Diesel car.





It is claimed to deliver an ARAI-certified fuel efficiency figure of 29 kmpl, higher than the Grand Vitara and Hyryder.



