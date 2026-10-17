Renault Duster Hybrid: Variants, Features, Prices Explained
- Duster Hybrid Emotion trim gets ventilated and electric front chairs
- Dune brown interior offered in the Emotion trim
- 1.8 litre petrol-hybrid engine claims to offer 29 kmpl efficiency
Renault has finally launched the strong-hybrid Duster in India at Rs 16.99 lakh (ex-showroom, introductory). The Duster hybrid gets a 1.8-litre, four-cylinder naturally aspirated petrol engine paired with a 1.4 kWh battery and two electric motors. The output stands at 158 bhp and 208 Nm, with power delivered through an 8-speed automatic transmission.
The Duster Hybrid is offered in three variants: Evolution, Techno and Emotion. Let’s take a look at what each variant has to offer.
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Renault Duster Hybrid: Evolution
Price: Rs 16.99 lakh
- Basic LED headlamps
- LED DRLs
- Shark-fin antenna
- Illuminated Duster lettering
- 18-inch wheels
- Black seat upholstery with grey stitching
- Automatic dual-zone AC with rear AC vents
- Height-adjustable driver’s seat
- Tilt and telescopic steering wheel
- Steering-mounted audio and phone controls
- Front centre armrest with cooled storage
- 10.1-inch touchscreen infotainment system
- 7-inch TFT driver’s display
- Wireless Android Auto and Apple CarPlay
- Wireless phone charging
- Six-speaker audio system
- Front and rear USB Type-C ports
- Keyless entry with push-button start
- Rear wiper and washer
- Rear defogger
- Electric parking brake with auto-hold
- Cruise control
- Electronic Stability Program (ESP)
- Hill-start assist
- TPMS
- Cornering Stability Control
- Rear parking sensors
- Rear-view camera with guidelines
- ISOFIX child-seat mounts
- Adjustable headrests for all seats
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Renault Duster: Techno
Price: Rs 18.99 lakh
Features in addition to the Evolution trim:
- Full LED headlamps
- Black and dark brown seats with silver stitching
- Electric panoramic sunroof
- Auto-folding ORVMs
- Approach unlock and walk-away locking
- Welcome and goodbye lighting sequences
- Driver and passenger sun visors with illuminated vanity mirrors
- Connected car services via the My Renault app
- My Safety switch
- Lane Departure Warning
- Rear parking assist
Renault Duster: Emotion
Price: Rs 19.49 lakh
In addition to the features offered in the Techno trim:
- 18-inch diamond-cut alloys
- Electric-powered tailgate
- Dune brown leatherette seat upholstery
- Front ventilated seats
- 6-way electrically adjustable front seats
- 10.25-inch TFT driver’s display
With its 50-litre fuel tank and the hybrid tech, Renault claims a fuel efficiency of 29 kmpl (ARAI), higher than the 27.97 kmpl ARAI-rated figure of the Maruti Suzuki Grand Vitara and Toyota Urban Cruiser Hyryder strong hybrids. The Duster Hybrid is also claimed to get a range of over 1,400 km on a full tank.
All prices ex-showroom, introductory.
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