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Renault Duster Hybrid: Variants, Features, Prices Explained

Jafar Rizvi
last published date : 17 October 2026, 16:47 IST
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Renault Duster Hybrid: Variants, Features, Prices Explained
Highlights
  • Duster Hybrid Emotion trim gets ventilated and electric front chairs
  • Dune brown interior offered in the Emotion trim
  • 1.8 litre petrol-hybrid engine claims to offer 29 kmpl efficiency

Renault has finally launched the strong-hybrid Duster in India at Rs 16.99 lakh (ex-showroom, introductory). The Duster hybrid gets a 1.8-litre, four-cylinder naturally aspirated petrol engine paired with a 1.4 kWh battery and two electric motors. The output stands at 158 bhp and 208 Nm, with power delivered through an 8-speed automatic transmission.

The Duster Hybrid is offered in three variants: Evolution, Techno and Emotion. Let’s take a look at what each variant has to offer.

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Renault Duster Hybrid: Evolution

Price: Rs 16.99 lakh

Renault Duster Hybrid Variants Explained
  • Basic LED headlamps
  • LED DRLs
  • Shark-fin antenna
  • Illuminated Duster lettering
  • 18-inch wheels
  • Black seat upholstery with grey stitching
  • Automatic dual-zone AC with rear AC vents
  • Height-adjustable driver’s seat
  • Tilt and telescopic steering wheel
  • Steering-mounted audio and phone controls
  • Front centre armrest with cooled storage
  • 10.1-inch touchscreen infotainment system
  • 7-inch TFT driver’s display
  • Wireless Android Auto and Apple CarPlay
  • Wireless phone charging
  • Six-speaker audio system
  • Front and rear USB Type-C ports
  • Keyless entry with push-button start
  • Rear wiper and washer
  • Rear defogger
  • Electric parking brake with auto-hold
  • Cruise control
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill-start assist
  • TPMS
  • Cornering Stability Control
  • Rear parking sensors
  • Rear-view camera with guidelines
  • ISOFIX child-seat mounts
  • Adjustable headrests for all seats

Also Read: Renault Duster Hybrid Launch Highlights: Price, Specifications, Variants, Details

Renault Duster Hybrid Variants Explained 7

Renault Duster: Techno

Price: Rs 18.99 lakh

Renault Duster Hybrid Variants Explained 3

Features in addition to the Evolution trim:

  • Full LED headlamps
  • Black and dark brown seats with silver stitching
  • Electric panoramic sunroof
  • Auto-folding ORVMs
  • Approach unlock and walk-away locking
  • Welcome and goodbye lighting sequences
  • Driver and passenger sun visors with illuminated vanity mirrors
  • Connected car services via the My Renault app
  • My Safety switch
  • Lane Departure Warning
  • Rear parking assist
Renault Duster Hybrid Variants Explained 2

Renault Duster: Emotion

Price: Rs 19.49 lakh

Renault Duster Hybrid Variants Explained 5

In addition to the features offered in the Techno trim:

  • 18-inch diamond-cut alloys
  • Electric-powered tailgate
  • Dune brown leatherette seat upholstery
  • Front ventilated seats
  • 6-way electrically adjustable front seats
  • 10.25-inch TFT driver’s display
Renault Duster Hybrid Variants Explained 4

With its 50-litre fuel tank and the hybrid tech, Renault claims a fuel efficiency of 29 kmpl (ARAI), higher than the 27.97 kmpl ARAI-rated figure of the Maruti Suzuki Grand Vitara and Toyota Urban Cruiser Hyryder strong hybrids. The Duster Hybrid is also claimed to get a range of over 1,400 km on a full tank.

All prices ex-showroom, introductory.

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*Expected Price
₹ 15 - 25 Lakh
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