JSW Motors has confirmed the name of its first SUV for India – the Combat – and will launch it on December 3, 2026. Based on the Jetour T2 sold in international markets, the Combat will be a plug-in hybrid SUV and will mark JSW's entry into the Indian passenger vehicle market.



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The teaser image of the India-spec model shows the 'JETOUR' lettering on the front grille being swapped with 'COMBAT'. Beyond this, the overall design appears to have been carried over from the T2. It gets the sort of upright, boxy proportions you'd expect from an off-roader, with squared-off wheel arches and similar LED lighting at both ends. The rear isn't visible in the images yet, but it is likely to get Combat lettering and JSW branding.

The cabin is also expected to closely follow the international-spec T2. This means it could get a 15.6-inch touchscreen infotainment system, a 10.6-inch digital instrument display, a panoramic sunroof, powered and ventilated seats, dual-zone climate control and a surround-view camera. An ADAS suite is also part of the equipment list on the global model.

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The T2 is sold internationally with petrol and plug-in hybrid powertrain options. The petrol versions use either a 1.5-litre or a 2.0-litre turbo-petrol engine, with the larger engine also available with four-wheel drive. The plug-in hybrid pairs a 1.5-litre turbo-petrol engine with an onboard battery and two electric motors, with a claimed electric-only range of around 139 km (NEDC).

JSW has not revealed the India-spec powertrain details yet, but the plug-in hybrid setup is expected to be offered here. Whether the petrol-only versions will also make it to India remains to be seen. We expect it to be priced at around Rs 40 lakh (ex-showroom).

The Combat will be JSW's first model for India, but it will not be the last SUV from the group's international partnerships to make its way here. Other vehicles from Chery's subsidiaries, including the iCar V23, have also been spotted testing on Indian roads.