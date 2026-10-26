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Hyundai Bayon: Variants, Features, Prices Explained

car&bike Team
last published date : 26 October 2026, 15:49 IST
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Hyundai Bayon: Variants, Features, Prices Explained
Highlights
  • Level 2 ADAS offered in top-spec HX 10 trim
  • Three entry-level variants offered with MT only
  • All disc brakes, EPB offered from HX 8 trim

After a series of teasers and revealing the car, Hyundai has finally launched the Bayon in India at an ex-showroom price of Rs 10 lakh. The Bayon slots in between the Creta and Venue in the brand’s India portfolio and is offered in seven trim levels, including: HX 2, HX 3, HX3+, HX 5, HX 6, HX 8, HX 10. Here is a rundown of what each variant brings to the table.

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Bayon

Hyundai Bayon HX 2

Transmission: MT

  • LED projector headlamps and LED DRLs
  • 16-inch steel wheels with covers
  • Electrically adjustable ORVMs
  • Dual-tone interior with fabric seat upholstery
  • Manual driver’s seat height adjustment
  • Fixed centre armrest and height-adjustable front headrests
  • 4-inch colour TFT driver’s display
  • All four power windows
  • Manual AC with rear AC vents
  • Tilt and telescopic steering adjustment
  • USB Type-C chargers for front and rear passengers
  • Day/night IRVM
  • Automatic headlamps
  • Six airbags
  • Electronic Stability Control (ESC)
  • Hill-start Assist Control (HAC)
  • Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
  • Rear parking sensors
  • Front disc brakes
Bayon 8

Hyundai Bayon HX 3

Transmission: MT

Additional features over HX 2:

  • Rear-view camera
  • Driver Rear View Monitor (DRVM)
  • Smart key with push-button start
  • Dual integrated displays
  • 10.25-inch touchscreen infotainment system
  • OTA updates
  • Wireless Apple CarPlay and Android Auto
  • Voice recognition
  • Front and rear speakers with front tweeters
  • Bluetooth connectivity
  • Steering-mounted audio and Bluetooth controls
Bayon 1

Hyundai Bayon HX 3+

Transmission: MT

Additional features over HX 3:

  • 17-inch styled steel wheels
  • Roof rails
  • Electric sunroof
  • Hyundai Bayon HX 5
  • Additional features over HX 3+:
  • Rear defogger with timer
  • Optional dual-tone exterior paint
  • Optional black interior with red accents
  • Rear parcel tray
  • Hyundai Bluelink connected-car technology
  • Driver’s window with auto up/down
  • Cruise control
  • Electrically folding ORVMs
  • Paddle shifters (CVT)
  • Drive Mode Select (CVT)
Bayon 6

Hyundai Bayon HX 6

Transmission: MT/CVT

Additional features over HX 5:

  • Dual LED projector headlamps
  • Front LED turn indicators
  • Puddle lamps
  • 17-inch diamond-cut alloy wheels
  • Leather-wrapped steering wheel and gear knob
  • Sliding front armrest
  • Panoramic sunroof
  • Ambient lighting
  • Boot lamps
Bayon 4

Hyundai Bayon HX 8

Transmission: MT/CVT

Additional features over HX 6:

  • Electric parking brake (CVT only)
  • Rear disc brakes
  • Dashcam
  • Surround-view monitor
  • Leatherette seat upholstery
  • Electrically adjustable driver’s seat
  • Rear centre armrest with cup holders
  • Ventilated front seats
  • Two-step rear seat recline
Bayon 14

Hyundai Bayon HX 10

Transmission: MT/CVT


In addition to what is offered in the HX 8:

  • Electrochromic IRVM with telematics switches
  • Dual curved panoramic displays
  • 12.3-inch touchscreen infotainment system
  • 12.3-inch digital driver’s display
  • Bose 8-speaker sound system with subwoofer
  • Idle Stop and Go (ISG)
  • Level 2 ADAS, including:
  • Forward Collision Warning (FCW)
  • Forward Collision-Avoidance Assist – Car, Pedestrian, Cycle
  • Forward Collision-Avoidance Assist -- Junction, Direct oncoming
  • Forward Collision-Avoidance Assist – Direct Oncoming
  • Lane Following Assist (LFA)
  • Lane Keeping Assist (LKA)
  • Lane Departure Warning (LDW)
  • Driver Attention Warning (DAW)
  • Safe Exit Warning (SEW)
  • Smart Cruise Control with Stop & Go (CVT)
  • Navigation-based Smart Cruise Control
  • Highway Driving Assist (CVT)
  • Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)
  • High Beam Assist (HBA)
  • Blind-spot Collision Warning (BCW)
  • Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA)
  • Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW)
  • Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA)
  • Blind-spot View Monitor (BVM)
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