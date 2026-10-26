Hyundai Bayon: Variants, Features, Prices Explained
last published date : 26 October 2026, 15:49 IST
Highlights
- Level 2 ADAS offered in top-spec HX 10 trim
- Three entry-level variants offered with MT only
- All disc brakes, EPB offered from HX 8 trim
After a series of teasers and revealing the car, Hyundai has finally launched the Bayon in India at an ex-showroom price of Rs 10 lakh. The Bayon slots in between the Creta and Venue in the brand’s India portfolio and is offered in seven trim levels, including: HX 2, HX 3, HX3+, HX 5, HX 6, HX 8, HX 10. Here is a rundown of what each variant brings to the table.
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Hyundai Bayon HX 2
Transmission: MT
- LED projector headlamps and LED DRLs
- 16-inch steel wheels with covers
- Electrically adjustable ORVMs
- Dual-tone interior with fabric seat upholstery
- Manual driver’s seat height adjustment
- Fixed centre armrest and height-adjustable front headrests
- 4-inch colour TFT driver’s display
- All four power windows
- Manual AC with rear AC vents
- Tilt and telescopic steering adjustment
- USB Type-C chargers for front and rear passengers
- Day/night IRVM
- Automatic headlamps
- Six airbags
- Electronic Stability Control (ESC)
- Hill-start Assist Control (HAC)
- Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
- Rear parking sensors
- Front disc brakes
Hyundai Bayon HX 3
Transmission: MT
Additional features over HX 2:
- Rear-view camera
- Driver Rear View Monitor (DRVM)
- Smart key with push-button start
- Dual integrated displays
- 10.25-inch touchscreen infotainment system
- OTA updates
- Wireless Apple CarPlay and Android Auto
- Voice recognition
- Front and rear speakers with front tweeters
- Bluetooth connectivity
- Steering-mounted audio and Bluetooth controls
Hyundai Bayon HX 3+
Transmission: MT
Additional features over HX 3:
- 17-inch styled steel wheels
- Roof rails
- Electric sunroof
- Hyundai Bayon HX 5
- Additional features over HX 3+:
- Rear defogger with timer
- Optional dual-tone exterior paint
- Optional black interior with red accents
- Rear parcel tray
- Hyundai Bluelink connected-car technology
- Driver’s window with auto up/down
- Cruise control
- Electrically folding ORVMs
- Paddle shifters (CVT)
- Drive Mode Select (CVT)
Hyundai Bayon HX 6
Transmission: MT/CVT
Additional features over HX 5:
- Dual LED projector headlamps
- Front LED turn indicators
- Puddle lamps
- 17-inch diamond-cut alloy wheels
- Leather-wrapped steering wheel and gear knob
- Sliding front armrest
- Panoramic sunroof
- Ambient lighting
- Boot lamps
Hyundai Bayon HX 8
Transmission: MT/CVT
Additional features over HX 6:
- Electric parking brake (CVT only)
- Rear disc brakes
- Dashcam
- Surround-view monitor
- Leatherette seat upholstery
- Electrically adjustable driver’s seat
- Rear centre armrest with cup holders
- Ventilated front seats
- Two-step rear seat recline
Hyundai Bayon HX 10
Transmission: MT/CVT
In addition to what is offered in the HX 8:
- Electrochromic IRVM with telematics switches
- Dual curved panoramic displays
- 12.3-inch touchscreen infotainment system
- 12.3-inch digital driver’s display
- Bose 8-speaker sound system with subwoofer
- Idle Stop and Go (ISG)
- Level 2 ADAS, including:
- Forward Collision Warning (FCW)
- Forward Collision-Avoidance Assist – Car, Pedestrian, Cycle
- Forward Collision-Avoidance Assist -- Junction, Direct oncoming
- Forward Collision-Avoidance Assist – Direct Oncoming
- Lane Following Assist (LFA)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Lane Departure Warning (LDW)
- Driver Attention Warning (DAW)
- Safe Exit Warning (SEW)
- Smart Cruise Control with Stop & Go (CVT)
- Navigation-based Smart Cruise Control
- Highway Driving Assist (CVT)
- Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)
- High Beam Assist (HBA)
- Blind-spot Collision Warning (BCW)
- Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA)
- Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW)
- Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA)
- Blind-spot View Monitor (BVM)
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