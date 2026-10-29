Triumph Thruxton 400 Spied On Test With TFT Screen

It only makes sense for Triumph to roll out the Bonneville T40’s new TFT display to other motorcycles in its TR-series range, and the Thruxton 400 looks set to be next in line. A test unit of the Thruxton 400 has been spotted with the circular screen, along with revised switchgear.

The 4-inch circular TFT made its debut on the Bonneville T40 and packs in quite a bit more functionality than the semi-digital cluster on the current Thruxton 400. It gets smartphone connectivity and full-map navigation, along with phone calls, music controls, route planning and customisable widgets.

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The switchgear has been updated to go with the new display. On the left, the Thruxton gets a four-way pad to browse the menus, with cruise control toggles positioned above it. The right-side unit integrates the engine kill switch, while the hazard light switch has been repositioned to the top of the cube. There is also a dedicated Mode button.

The TFT display may not be the only addition as the updated Thruxton 400 could also get some of the electronic rider aids introduced on the Bonneville T40. These include lean-sensitive cornering ABS, cornering traction control, an emergency acceleration warning (panic brake alert) and self-cancelling turn indicators.

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No changes are expected on the powertrain front. The Thruxton 400 will continue with the 349cc engine, which produces 39.4 bhp and 32 Nm of torque. It will continue to get a six-speed gearbox, while existing features such as switchable traction control, ABS, a torque-assist clutch and a USB-C charging port are expected to carry over.

The current Triumph Thruxton 400 is priced at Rs 2.76 lakh, ex-showroom. The TFT-equipped version is likely to command a premium and is expected to launch soon.



Spy image source - Rushlane