Axor Agera Full-Face Helmet Launched

Axor, the premium helmet brand from Vega Auto, has launched the Agera full-face helmet in India at Rs. 9,251. Featuring race-inspired styling and aerodynamic engineering, the helmet is aimed at riders seeking performance-oriented design and functionality.

The Agera gets an integrated rear spoiler designed to manage airflow, reduce aerodynamic drag and help minimise neck fatigue during high-speed riding. The spoiler also doubles as an integrated rear exhaust vent to support ventilation.

The helmet features an optically correct, scratch-resistant and UV-protected outer Revo visor, along with a quick-release mechanism for tool-free visor changes. It also gets an internal smoke sun visor for glare protection and a Pinlock-ready design to support anti-fog functionality.

Safety-related features include a Double D-Ring fastening system and an Emergency Quick Release System (EQRS), which allows the cheek pads to be removed during emergency situations.

With the Agera, Axor aims to expand its performance-focused helmet portfolio by combining aerodynamic design with practical features. The company also plans to introduce the helmet in international markets, extending its reach beyond India.