Axor Agera Full-Face Helmet Launched
- The Agera gets an aerodynamic rear spoiler designed to manage airflow and help reduce neck fatigue at high speeds
- Features include a Revo visor, internal smoke sun visor and Pinlock-ready design
- Safety equipment includes a Double D-Ring fastening system and Emergency Quick Release System
Axor, the premium helmet brand from Vega Auto, has launched the Agera full-face helmet in India at Rs. 9,251. Featuring race-inspired styling and aerodynamic engineering, the helmet is aimed at riders seeking performance-oriented design and functionality.
The Agera gets an integrated rear spoiler designed to manage airflow, reduce aerodynamic drag and help minimise neck fatigue during high-speed riding. The spoiler also doubles as an integrated rear exhaust vent to support ventilation.
The helmet features an optically correct, scratch-resistant and UV-protected outer Revo visor, along with a quick-release mechanism for tool-free visor changes. It also gets an internal smoke sun visor for glare protection and a Pinlock-ready design to support anti-fog functionality.
Safety-related features include a Double D-Ring fastening system and an Emergency Quick Release System (EQRS), which allows the cheek pads to be removed during emergency situations.
With the Agera, Axor aims to expand its performance-focused helmet portfolio by combining aerodynamic design with practical features. The company also plans to introduce the helmet in international markets, extending its reach beyond India.
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