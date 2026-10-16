Renault Duster Hybrid Launch Tomorrow: What To Expect?
- Gets a 1.8-litre petrol engine, two electric motors and a 1.4kWh battery
- Claims a fuel efficiency of 29 kmpl
- Makes 158 bhp and 172 Nm
Renault is set to add a hybrid powertrain to the new Duster range in India tomorrow, October 17, 2026. Called the E-Tech 160, it will sit above the existing 1.0-litre and 1.3-litre turbo-petrol options, with a claimed fuel efficiency of 29 kmpl and a combined range of up to 1,000 km.
Bookings for the Duster Hybrid first opened alongside the regular model’s launch in March 2026, but Renault later paused it after demand exceeded availability. The carmaker reopened bookings earlier this month, with a token amount of Rs 21,000.
Renault Duster Hybrid: Engine
The E-Tech 160 pairs a 1.8-litre GDI petrol engine with a 1.4 kWh battery pack and two electric motors. The hybrid system produces a combined 158 bhp and 172 Nm of torque, with power sent through an 8-speed automatic transmission.
Renault claims a fuel efficiency figure of 29 kmpl, which it says is the highest in the segment. The carmaker also says the Duster Hybrid can run in all-electric mode for up to 80 per cent of typical city driving. This, according to Renault, can cut fuel consumption by as much as 40 per cent compared to a vehicle powered solely by an internal combustion engine.
Also Read: Renault Duster Hybrid ARAI Mileage Revealed; Bookings Open Ahead Of Oct 17 Launch
How Does The Duster’s Hybrid System Work?
Apart from EV mode, the hybrid system uses a multimode gearbox with 15 operating modes to manage the petrol engine and electric motors. Renault describes four main driving modes. In Dynamic Hybrid mode, the petrol engine and electric motors work together to drive the wheels. Electric Motion mode uses the electric motor to move the car while the petrol engine charges the battery.
There is also an ICE mode, in which the petrol engine drives the wheels on its own. In Energy Recovery mode, the system recovers energy during deceleration to recharge the battery.
Also Read: Renault Duster Adventure Edition Launched At Rs 12.99 Lakh
Renault Duster Hybrid: Expected Price and Rivals
The standard Renault Duster is currently priced between Rs 10.49 lakh and Rs 18.69 lakh (ex-showroom). The hybrid is expected to cost more, with prices likely to start at around Rs 18.50 lakh and top out at approximately Rs 21 lakh (ex-showroom). The Hybrid engine will likely be offered on the higher variants of the model.
As for its rivals, the Duster Hybrid will rival the likes of other strong-hybrid compact SUVs including the Maruti Suzuki Grand Vitara and Victoris and Toyota Urban Cruiser Hyryder.
Related News
Learn more about Renault New Duster
Popular Renault Models
- Renault
TriberEx-Showroom Price₹ 5.81 - 8.69 Lakh
- Renault
DusterEx-Showroom Price₹ 10.49 - 18.69 Lakh
- Renault
KigerEx-Showroom Price₹ 5.81 - 10.35 Lakh
- Renault
KwidEx-Showroom Price₹ 4.3 - 5.99 Lakh
Latest Cars
- Volvo
EX90Ex-Showroom Price₹ 1.26 Crore
- Mercedes-Maybach
S-ClassEx-Showroom Price₹ 3.35 Crore
- Tata
AerisEx-Showroom Price₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- BMW
7 SeriesEx-Showroom Price₹ 1.95 Crore
- BMW
i5 LWBEx-Showroom Price₹ 79.6 Lakh
- Kia
SorentoEx-Showroom Price₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- MG
Hector Tomahawk EVEx-Showroom Price₹ 19.5 - 24 Lakh
- MG
Hector Tomahawk PHEVEx-Showroom Price₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- BMW
X1 LWBEx-Showroom Price₹ 49.9 Lakh
- Toyota
HiluxEx-Showroom Price₹ 31.99 - 36.89 Lakh
Upcoming Cars
- Audi New Q3Expected Price₹ 60 - 75 LakhLaunched Date: 2026-10-15
- Renault New DusterExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-10-17
- Isuzu D-Max EVExpected Price₹ 20 - 22 LakhLaunched Date: 2026-10-17
- JSW Motors Jetour T2Expected Price₹ 35 - 45 LakhLaunched Date: 2026-10-18
- Audi E ConceptExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2026-10-19
- Volvo EX 60Expected Price₹ 70 - 75 LakhLaunched Date: 2026-10-20
- Xiaomi SU7Expected Price₹ 48 - 50 LakhLaunched Date: 2026-10-21
- Kia EV2Expected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-10-23
- Renault ArkanaExpected Price₹ 18 - 20 LakhLaunched Date: 2026-10-26
- BYD SeagullExpected Price₹ 10 LakhLaunched Date: 2026-10-28
- Renault New KwidExpected Price₹ 9 - 15 LakhLaunched Date: 2026-10-31
- Skoda KamiqExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-05
- Audi Q6 E-TronExpected Price₹ 65 - 75 LakhLaunched Date: 2026-11-09
- Mahindra BE.05Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-12
- Citroen New AircrossExpected Price₹ 11 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Jeep AvengerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Skoda New SuperbExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- MG 4 EVExpected Price₹ 27 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- MG 7Expected Price₹ 24 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Kia EV4Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Toyota bZ4XExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- BYD XiaExpected Price₹ 30 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- VinFast VF3Expected Price₹ 12 - 14 LakhLaunched Date: 2026-11-23
- Citroen New C5 AircrossExpected Price₹ 30 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-24
- Audi New A6Expected Price₹ 69 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Mahindra Scorpio XExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Nissan Small Electric SUVExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Volkswagen TeraExpected Price₹ 25 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volvo XC70Expected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Mercedes-Benz GLC EVExpected Price₹ 60 - 70 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- VinFast Limo GreenExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Jeep Recon ElectricExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Lexus SportExpected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-27
- Mahindra Thar eExpected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-11-28
- Tesla Model 3Expected Price₹ 75 - 90 LakhLaunched Date: 2026-12-01
- Mercedes-Benz GLB EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-08
- Hyundai Ioniq 6Expected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-12-15
- Jaguar 00 EVExpected Price₹ 44 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-16
- Kia EV5Expected Price₹ 55 - 57 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Fisker OceanExpected Price₹ 50 - 80 LakhLaunched Date: 2026-12-21
- MG Marvel XExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Jeep Grand WagoneerExpected Price₹ 65 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Mahindra XUV900Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Renault KardianExpected Price₹ 10 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Skoda ElroqExpected Price₹ 8 - 9 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Tesla CybertruckExpected Price₹ 50 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- BYD Seal UExpected Price₹ 45 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Toyota New FortunerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-06
- Renault BorealExpected Price₹ 18 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-11
- Genesis GV 80Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-15
- Renault 4 Savane 4X4 EVExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-19
- Audi New Q5Expected Price₹ 70 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-01-26
- BMW iX3Expected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-02-18
- Toyota C-HR+ ElectricExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-02-24
- Mahindra BE.07Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-03-19
- Renault BridgerExpected Price₹ 6 - 10 LakhLaunched Date: 2027-04-08
- Tata AvinyaExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-04-14
- Mahindra Scorpio LifestylerExpected Price₹ 19.79 - 23 LakhLaunched Date: 2027-04-19
- Kia New SonetExpected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-04-20
- Skoda PeaqExpected Price₹ 75 - 80 LakhLaunched Date: 2027-04-22
- Skoda Enyaq iVExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-13
- Mahindra Vision TExpected Price₹ 12 - 20 LakhLaunched Date: 2027-05-20
- Xiaomi YU7Expected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-21
- Leapmotor C10Expected Price₹ 15 - 22 LakhLaunched Date: 2027-05-26
- Maruti Suzuki Wagon R ElectricExpected Price₹ 8.5 - 10 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Genesis GV 90Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Hyundai All Electric Micro SUVExpected Price₹ 10 - 15 LakhLaunched Date: 2027-05-28
- Renault Kwid EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-06-11
- Hyundai MPVExpected Price₹ 11 - 21 LakhLaunched Date: 2027-06-15
- Renault BigsterExpected Price₹ 13 - 18 LakhLaunched Date: 2027-06-17
- Jeep New CompassExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-06-18
- Lexus New LBXExpected Price₹ 40 LakhLaunched Date: 2027-06-23
- Leapmotor New T03 2026Expected Price₹ 8 - 12 LakhLaunched Date: 2027-06-28
- Hyundai PalisadeExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-07-14
- BMW New 7 SeriesExpected Price₹ 1.8 - 2.32 CroreLaunched Date: 2027-07-31
- Lexus RZ ElectricExpected Price₹ 3 - 3.5 CroreLaunched Date: 2027-08-05
- Hyundai New TucsonExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-08-10
- Nissan New TerranoExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-08-15
- Tesla Model XExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2027-08-26
- Mahindra Vision XExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-08-27
- VinFast VF9Expected Price₹ 65 - 68 LakhLaunched Date: 2027-09-18
- Leapmotor B10Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-09-23
- Tesla Model SExpected Price₹ 1.5 - 2 CroreLaunched Date: 2027-09-23
- Genesis GV 60Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-09-24
- Mahindra Vision SExpected Price₹ 9.5 - 16 LakhLaunched Date: 2027-09-25
- BYD Atto 2 EVExpected Price₹ 40 - 45 LakhLaunched Date: 2027-09-27
- Nissan JukeExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- BMW 4 SeriesExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- Audi New A5Expected Price₹ 20 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-29
- MG Starlight 560Expected Price₹ 21 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-30
- BYD Denza Z9Expected Price₹ 1.8 - 2 CroreLaunched Date: 2027-10-21
- Volkswagen ID CrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-10-23
- BMW New M3Expected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2027-10-24
- Honda Zero AlphaExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-10-29
- Hyundai New i20Expected Price₹ 8 - 14 LakhLaunched Date: 2027-11-14
- BYD Denza D9Expected Price₹ 90 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-12-16
- MG ZS HEVExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- MG HS PHEVExpected Price₹ 23 - 28 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- Mahindra Vision SXTExpected Price₹ 1.3 - 2 CroreLaunched Date: 2028-08-28
- Hyundai NexoExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2028-09-24
- Skoda Vision O conceptExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2031-09-25
Latest News
- News
- Expert Review
- Jafar Rizvi | Oct 16, 2026New Audi Q3 Launched In India At Rs 51.99 LakhThe third-gen Q3 is offered in two variants, Nova and Zenith, with prices starting at Rs 51.99 Lakh.3 mins read
- Jaiveer Mehra | Oct 16, 20262027 Hero Xtreme 250R Launched In India: Priced at Rs 1.98 LakhThe 250R sees the addition of new features including a ride-by-wire throttle, bi-direction quick shifter and a world-first frequency selective damping for the rear suspension.1 min read
- Jaiveer Mehra | Oct 16, 2026New Xtreme 160R 4V Launched At Rs 1.27 Lakh2027 Xtreme 160R 4V gets updates to the styling along with some new features.2 mins read
- car&bike Team | Oct 16, 2026Renault Duster Hybrid Launch Tomorrow: What To Expect?The hybrid will become the third powertrain option in the line-up, joining the existing 1.0-litre and 1.3-litre turbo-petrol engines.2 mins read
- Sarthak Mahajan | Oct 16, 2026MINI Cooper Oxford Edition Launched In India At Rs 55.50 LakhThe special edition celebrates 25 years of modern MINI production at Oxford in the UK and gets exclusive exterior and interior design elements.1 min read
- Jafar Rizvi | Oct 16, 2026Royal Enfield Classic 650 Hypershift Edition Launched At Rs 4.26 LakhThis special edition commemorates the brand’s 125th anniversary and is limited to 125 units.2 mins read