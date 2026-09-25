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Tata Aeris: Variants Explained

Sarthak Mahajan 
Sarthak Mahajan 
2 mins read
Sep 25, 2026, 04:46 PM
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Tata Aeris: Variants Explained
Highlights
  • Prices start at Rs 5.29 lakh.
  • CNG variant starts at Rs 6.29 lakh.
  • CNG can be availed with select variants.

Tata Motors has launched the Tata Aeris at Rs 5.29 lakh, and at this price, it competes with the Maruti Suzuki Dzire, Hyundai Aura, and Honda Amaze. The Aeris comes with a host of features, which are available across five variants: Smart, Pure, Pure+, Creative, and Accomplished. The sedan is also available with a CNG powertrain, which carries a premium of around Rs 1 lakh. Here’s what each variant offers.

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Tata Aeris

Tata Aeris: Smart

Price: ₹5.29 lakh

  • Sportluxe steering wheel
  • Dual-tone interior theme
  • 5-inch driver’s digital display
  • 14-inch steel wheels
  • Six airbags
  • Halo Lightbar connected tail lamps
  • Tilt steering
  • Rear seat headrests
  • 3-point ELR seat belts with seat-belt reminder for all seats

Tata Aeris: Pure

(In addition to Smart)
Price: ₹6.14 lakh

  • Steering-mounted audio controls
  • 2 speakers
  • Height-adjustable driver’s seat
  • 5-inch driver’s digital display with in-built Bluetooth audio
  • All four power windows
  • Day/night IRVM
  • Body-coloured door handles
  • Electrically adjustable ORVMs with turn indicators
  • Speed-sensitive auto door locks
  • ZipFast AC 15W charger
  • Rear defogger
  • Central locking with flip key
  • Follow-me-home headlamps
tata Aeris 12

Tata Aeris: Pure+

In addition to Pure
Price: ₹6.74 lakh

  • 8-inch floating infotainment system
  • 4 speakers
  • HD reverse parking camera
  • Wireless Apple CarPlay
  • Wireless Android Auto
  • Two Type-C 65W charging ports
  • Rear AC vents
  • Cruise control
  • 15-inch wheels
  • Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
  • Vanity mirror on the co-driver side
  • Fabric-touch front armrest with storage

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Tata Aeris: Creative

In addition to Pure+
Price: ₹7.49 lakh

  • 360-degree SVS HD camera with multiple 3D/2D views
  • Signature LED headlamps and DRLs
  • Infinity LED connected tail lamps
  • Fully automatic temperature control (FATC)
  • Rain-sensing wipers
  • Auto headlamps
  • 15-inch diamond-cut alloy wheels
  • 10.25-inch infotainment system
  • One-touch-down driver-side window
  • Blind View Monitor
  • Passive entry, passive start (PEPS)
  • Auto-fold ORVMs
  • Chrome door handles
  • Cooled glovebox
Tata Aeris 2

Tata Aeris: Accomplished

In addition to Creative
Price: ₹8.19 lakh

  • iRA connectivity with 35+ connected car features
  • LuxTouch leatherette seats
  • AeroLux ventilated leatherette seats
  • Dashcam recorder (DVR)
  • Dual smartphone deck with wireless charger
  • LED fog lamps
  • Rear Type-C 65W charging port
  • Dual-tone roof

Tata Aeris: Powertrain

Tata Aeris 11

Powering the sedan is the same 1.2-litre petrol engine, which will be available with a twin-cylinder CNG option, too. Interestingly, the Aeris CNG is available in all variants – including the fully-loaded Accomplished – bar one (Smart).

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