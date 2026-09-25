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Tata Aeris Colour Options Revealed

car&bike Team
car&bike Team
2 mins read
Sep 25, 2026, 07:11 PM
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Tata Aeris Colour Options Revealed
Highlights
  • Top-spec Accomplished trim offered with dual-tone colours
  • Prices top out at Rs 9.74 lakh (ex-showroom, introductory)
  • Purple, Red, White, Grey among the paint schemes on offer

Tata Motors has revealed the colour options for the new Aeris, which was launched in India at an introductory price of Rs 5.29 lakh (ex-showroom). The updated subcompact sedan is essentially a heavily revised version of the outgoing Tigor. Bookings are now open, while deliveries are set to begin from October 11, 2026.

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Tata Aeris Colour Options

The Aeris is available in six exterior colours: Dandeli Drizzle, Dune Glow, Nitro Crimson, Pure Grey, Daytona Grey and Pristine White. The Dandeli Drizzle purple shade is the launch colour.

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VariantDandeli DrizzleDune GlowNitro CrimsonPure GreyDaytona GreyPristine White
Accomplish DT✓ Dual-tone✓ Dual-tone✓ Dual-tone✓ Dual-tone✓ Dual-tone✓ Dual-tone
Creative
Pure+
Pure
Smart

The colour availability varies by variant. Pure, Pure+, Creative and Accomplish DT are available with all six colours, while the Smart variant is restricted to Pure Grey, Daytona Grey and Pristine White.

Tata Aeris Colour Options 1

The dual-tone treatment is offered only on the top-spec Accomplish DT. This version gets a black roof, and a host of elements are finished in black, while the lower variants are offered only in single-tone finishes.

Coming to the changes it has received over the Tigor it replaces. The Aeris gets a new front end inspired by the Tiago, with slimmer LED headlights than the outgoing Tigor and eyebrow-like LED DRLs. A gloss-black grille sits between the headlights, while the bumper gets black detailing and LED fog lamps.

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Tata Aeris 6

Towards the sides, the Aeris gets slim cladding and rides on 15-inch wheels (14-inch in lower variants). At the rear, the Aeris gets sleek LED taillights connected by a red element. The high-mounted stop lamp continues to stretch across the rear windscreen, and above it sits the shark-fin antenna.

Tata Aeris 28

The Aeris gets several segment-first features, including a 10.25-inch touchscreen, ventilated front seats, a dashcam recorder and a dual smartphone deck on the centre console. Other equipment includes a 5-inch digital instrument cluster, a two-spoke steering wheel, 360-degree cameras, wireless charging and 65W USB-C charging ports. Some of the safety features include ESP, hill-hold control, tyre pressure monitoring and a rear defogger. The CNG version also gets a leak detection system.

On the powertrain front, it retains the same 1.2-litre petrol engine as the Tigor and will be available with a twin-cylinder CNG option, too. Interestingly, the Aeris CNG is available in all variants. Transmission options include MT and AMT.

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