Tata Aeris Colour Options Revealed

Tata Motors has revealed the colour options for the new Aeris, which was launched in India at an introductory price of Rs 5.29 lakh (ex-showroom). The updated subcompact sedan is essentially a heavily revised version of the outgoing Tigor. Bookings are now open, while deliveries are set to begin from October 11, 2026.

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The Aeris is available in six exterior colours: Dandeli Drizzle, Dune Glow, Nitro Crimson, Pure Grey, Daytona Grey and Pristine White. The Dandeli Drizzle purple shade is the launch colour.

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Variant Dandeli Drizzle Dune Glow Nitro Crimson Pure Grey Daytona Grey Pristine White Accomplish DT ✓ Dual-tone ✓ Dual-tone ✓ Dual-tone ✓ Dual-tone ✓ Dual-tone ✓ Dual-tone Creative ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pure+ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pure ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Smart – – – ✓ ✓ ✓

The colour availability varies by variant. Pure, Pure+, Creative and Accomplish DT are available with all six colours, while the Smart variant is restricted to Pure Grey, Daytona Grey and Pristine White.

The dual-tone treatment is offered only on the top-spec Accomplish DT. This version gets a black roof, and a host of elements are finished in black, while the lower variants are offered only in single-tone finishes.

Coming to the changes it has received over the Tigor it replaces. The Aeris gets a new front end inspired by the Tiago, with slimmer LED headlights than the outgoing Tigor and eyebrow-like LED DRLs. A gloss-black grille sits between the headlights, while the bumper gets black detailing and LED fog lamps.

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Towards the sides, the Aeris gets slim cladding and rides on 15-inch wheels (14-inch in lower variants). At the rear, the Aeris gets sleek LED taillights connected by a red element. The high-mounted stop lamp continues to stretch across the rear windscreen, and above it sits the shark-fin antenna.

The Aeris gets several segment-first features, including a 10.25-inch touchscreen, ventilated front seats, a dashcam recorder and a dual smartphone deck on the centre console. Other equipment includes a 5-inch digital instrument cluster, a two-spoke steering wheel, 360-degree cameras, wireless charging and 65W USB-C charging ports. Some of the safety features include ESP, hill-hold control, tyre pressure monitoring and a rear defogger. The CNG version also gets a leak detection system.

On the powertrain front, it retains the same 1.2-litre petrol engine as the Tigor and will be available with a twin-cylinder CNG option, too. Interestingly, the Aeris CNG is available in all variants. Transmission options include MT and AMT.