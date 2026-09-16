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Triumph Speed 400, Tracker 400 Prices Slashed By Up To Rs 7,000

Jafar Rizvi
Jafar Rizvi
2 mins read
Sep 16, 2026, 07:01 PM
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Triumph Speed 400, Tracker 400 Prices Slashed By Up To Rs 7,000
Highlights
  • Speed 400 back to Rs 2.34 lakh, down Rs 6,000
  • Free accessories offered on the Speed 400 for a limited period
  • Rest of the 350cc lineup unchanged

Triumph Motorcycles India has revised the prices of the Speed 400 and Tracker 400, slashing it by as much as Rs 7,000. This is the third price change since the 350cc platform first launched back in April 2026, and it comes on the heels of a hike across all six models in the range this past July, which itself followed an earlier increase in May.

ModelJuly 2026 PriceSeptember 2026 PriceDifference
Speed 400Rs 2.40 lakhRs 2.34 lakh-Rs 6,000
Tracker 400Rs 2.49 lakhRs 2.42 lakh-Rs 7,000

All prices ex-showroom

Before the July hike, the Speed 400 was priced at Rs 2.34 lakh. That went up to Rs 2.40 lakh in July, and Triumph has now brought it back down to Rs 2.34 lakh. Do note that this is being offered for a limited period only. There's also a bit of an added incentive: buyers picking up the Speed 400 right now get free accessories worth a claimed Rs 6,500, which includes a tank pad, windscreen, and knee pads.

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2026 Triumph Tracker 400 m6 jpg

The Tracker 400, Triumph's newest addition to the lineup since its April launch, has followed a similar path. It started out at Rs 2.46 lakh, was bumped up to Rs 2.49 lakh in July, and now sits at Rs 2.42 lakh. This makes it Rs 7,000 cheaper than its erstwhile pricing and Rs 4,000 cheaper than its launch price.

Triumph 350 Speed Scrambler 24

The other four models in the range – Speed T4, Scrambler 400 X, Scrambler 400 XC, and Thruxton 400 – haven't changed and remain at their existing prices. However, the Scrambler 400 X has received a new paint option called Matte Pewter Grey, complemented by a Matte Khaki band colour.

The timing isn't surprising either, with the festive season just kicking off in India. This is typically a window when manufacturers sweeten deals to draw in buyers.

ModelEx-showroom Price
Speed T4Rs 2.09 lakh
Scrambler 400 XRs 2.65 lakh
Scrambler 400 XCRs 2.99 lakh
Thruxton 400Rs 2.75 lakh

All prices ex-showroom

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Triumph Speed 400
Triumph Speed 400
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*Ex-Showroom Price
₹ 2.4 Lakh
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