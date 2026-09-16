Triumph Speed 400, Tracker 400 Prices Slashed By Up To Rs 7,000

Triumph Motorcycles India has revised the prices of the Speed 400 and Tracker 400, slashing it by as much as Rs 7,000. This is the third price change since the 350cc platform first launched back in April 2026, and it comes on the heels of a hike across all six models in the range this past July, which itself followed an earlier increase in May.

Model July 2026 Price September 2026 Price Difference Speed 400 Rs 2.40 lakh Rs 2.34 lakh -Rs 6,000 Tracker 400 Rs 2.49 lakh Rs 2.42 lakh -Rs 7,000

All prices ex-showroom



Before the July hike, the Speed 400 was priced at Rs 2.34 lakh. That went up to Rs 2.40 lakh in July, and Triumph has now brought it back down to Rs 2.34 lakh. Do note that this is being offered for a limited period only. There's also a bit of an added incentive: buyers picking up the Speed 400 right now get free accessories worth a claimed Rs 6,500, which includes a tank pad, windscreen, and knee pads.

Also Read: Triumph Tracker 400 First Ride Review: What's It Really Like?

The Tracker 400, Triumph's newest addition to the lineup since its April launch, has followed a similar path. It started out at Rs 2.46 lakh, was bumped up to Rs 2.49 lakh in July, and now sits at Rs 2.42 lakh. This makes it Rs 7,000 cheaper than its erstwhile pricing and Rs 4,000 cheaper than its launch price.

The other four models in the range – Speed T4, Scrambler 400 X, Scrambler 400 XC, and Thruxton 400 – haven't changed and remain at their existing prices. However, the Scrambler 400 X has received a new paint option called Matte Pewter Grey, complemented by a Matte Khaki band colour.

The timing isn't surprising either, with the festive season just kicking off in India. This is typically a window when manufacturers sweeten deals to draw in buyers.

Model Ex-showroom Price Speed T4 Rs 2.09 lakh Scrambler 400 X Rs 2.65 lakh Scrambler 400 XC Rs 2.99 lakh Thruxton 400 Rs 2.75 lakh

All prices ex-showroom