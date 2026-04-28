Maruti Suzuki Posts Record Sales In FY2026; 1.90 Lakh Bookings Pending
- Maruti Suzuki achieved total sales of 24,22,713 units in FY2026
- Export numbers hit a record high during the year
- Net Sales cross Rs. 50,000 crore in Q4
Maruti Suzuki has announced that it has posted record sales both in the previous financial year as well as the previous quarter. Country’s largest carmaker said that it achieved total sales of 24,22,713 units in FY2026 which was significantly more than the 22,34,266 units it sold in FY2025. This included domestic sales of 19,74,939 cars while 4,47,774 vehicles were exported making the company the largest exporter of cars from India.
The beginning of 2026 also brought cheer to the Maruti Suzuki as it recorded its highest ever quarterly sales. 6,76,209 vehicles were sold during the period which was up 11.8% from Q4 FY2024-25. Domestic sales were at 5,38,994 units while exports were at an all-time high of 1,37,215 units. However during this time, the net profit declined by 6.9% year-on-year to Rs. 35,905 million. A company statement said currently there are 1.90 lakh pending orders of which 1.30 lakh are small cars.
A major reason given by the management for these record breaking sales was the lowering of GST rates on cars by the Centre. Talking to the media post declaration of annual financial results, R C Bhargava, Chairman, Maruti Suzuki said, “Every year we will see growth in car industry as demand has again revived. Government has understood that lower tax will benefit the economy. Actual tax collections have gone up despite the GST rates going down”.
