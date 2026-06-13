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Kawasaki Ninja ZX-10R Offered With Rs 2.89 Lakh Discount

car&bike Team
car&bike Team
1 min read
Jun 13, 2026, 05:52 PM
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Kawasaki Ninja ZX-10R Offered With Rs 2.89 Lakh Discount
Key Highlights
  • Now priced at Rs 17.90 lakh, down from Rs 20.79 lakh (ex-showroom)
  • Powered by a 999 cc inline-four engine producing 200 bhp
  • Offer valid until the end of June 2026

Kawasaki has extended its Rs 2.89 lakh discount on the Ninja ZX-10R, with the offer now valid until the end of June 2026. The same benefit was first introduced in March this year and has now been carried forward. With the discount applied, the litre-class superbike is available at an effective ex-showroom price of Rs 17.90 lakh, down from its listed price of Rs 20.79 lakh. Kawasaki announced the extension through its official social media channels.

The Ninja ZX-10R continues to be powered by a 999 cc liquid-cooled, inline-four engine that develops 200 bhp at 13,200 rpm and 114.9 Nm of torque at 11,400 rpm. The engine is paired with a six-speed gearbox and comes equipped with an assist and slipper clutch.

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2025 Kawasaki Ninja ZX 10 R 2

The ZX-10R has traditionally been among the more competitively priced litre-class superbikes in the Indian market. The latest discount widens the gap further, making it one of the more affordable options in the segment. For reference, its rivals in the Indian market are the BMW S 1000 RR (Rs 23.25 lakh) and the Ducati Panigale V4 (Rs 32.70 lakh).

Feature highlights include a TFT instrument console, multiple riding modes, traction control, launch control, engine brake management, cruise control and a bi-directional quickshifter. The motorcycle also benefits from Kawasaki's suite of electronic rider aids developed from its experience in World Superbike racing.

The offer is applicable to the 2025 model year Ninja ZX-10R and remains valid until June 30, 2026, subject to availability.

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Kawasaki Ninja ZX-10R
Rating Icon
8.4/10
Kawasaki Ninja ZX-10R
Variants
Images
Colours
*Ex-Showroom Price
₹ 20.79 Lakh
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