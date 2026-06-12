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Honda CB750 Hornet and XL750 Transalp Launched with E-Clutch

car&bike Team
car&bike Team
1 min read
Jun 12, 2026, 05:05 PM
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Honda CB750 Hornet and XL750 Transalp Launched with E-Clutch
Key Highlights
  • E-Clutch allows gear shifts and stops without clutch lever input.
  • Price hike by Rs 1.27 lakh for the Hornet and Rs 1.39 lakh for the Transalp.
  • Both motorcycles have gained 3kg over their standard counterparts.

Honda has launched E-Clutch-equipped versions of the CB750 Hornet and XL750 Transalp in India, bringing clutch-free gear shifting to its 755cc twin-cylinder lineup. Along with the new technology, both motorcycles have received significant price revisions. All prices are ex-showroom, Gurugram. The launch comes shortly after the introduction of the E-Clutch-equipped NX500.

Honda e clutch Cb750 Hornet XL 750 Transalp carandbike 4

Honda's E-Clutch system allows riders to start, stop and shift gears without operating the clutch lever, while still retaining the option of manual clutch use. The setup adds 3kg to the motorcycles' kerb weight.

Apart from the addition of E-Clutch, both models remain mechanically unchanged. The CB750 Hornet continues with the same 755cc parallel-twin engine and cycle parts. The only change in the livery offered which is now available only in a black colour scheme with a red frame and front fork. Subsequently, the XL750 Transalp also remains unchanged and gets two new colourways: white and grey.

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Honda e clutch Cb750 Hornet XL 750 Transalp carandbike 1

In terms of costs, the CB750 Hornet E-Clutch is priced at Rs 10.49 lakh, a premium of Rs 1.27 lakh over the outgoing model. The XL750 Transalp E-Clutch costs Rs 13.20 lakh, up by Rs 1.39 lakh from its standard version. Going by Honda's decision to offer the NX500 only with E-Clutch, expect the standard versions of the Hornet and Transalp to also be phased out once existing inventory is over.

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Research More on Honda CB750 Hornet

Honda CB750 Hornet
Honda CB750 Hornet
Variants
Images
Colours
*Ex-Showroom Price
₹ 9.22 Lakh
Check On-Road Price
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