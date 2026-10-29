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Tata Diwali offers 2026: what's actually on offer

car&bike Team
last published date : 29 October 2026, 15:39 IST
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Tata Diwali offers 2026: what's actually on offer

The Curvv EV gets up to ₹3.35 lakh off, with ₹3 lakh of that as a straight cash discount. The Harrier EV gets up to ₹2.75 lakh, and older stocks of the Punch EV and Tiago EV are available with up to ₹1.45 lakh off. Not ready for an EV? The petrol and diesel Curvv get up to ₹1.25 lakh, and the Nexon up to ₹75,000.

The catch is timing. These are October offers which are valid till 31 October 2026, so there are only a few days left if you want to lock them in for Dhanteras or Diwali. And as always, the "up to" figure is the best case. Below, we've split out the cash part from the conditional bonuses, so you know what you can realistically expect.

Tata EV Diwali offers

ModelTotal benefit (up to)Cash or Tata-funded discountOther benefits
Curvv EV (pre-SeriesX)₹3,35,000₹3,00,000 cashUp to ₹35,000 exchange or scrappage
Curvv EV Creative (base, pre-SeriesX)₹2,85,000₹2,50,000 cashUp to ₹35,000 exchange or scrappage
Harrier EV Fearless+ and Empowered₹2,75,000₹1,00,000Up to ₹75,000 exchange or scrappage, up to ₹1 lakh loyalty
Harrier EV Adventure₹2,50,000₹75,000Up to ₹75,000 exchange or scrappage, up to ₹1 lakh loyalty
Punch EV Long Range (older model)₹1,45,000₹1,10,000 cashUp to ₹35,000 exchange or scrappage
Tiago EV XT Long Range (older model)₹1,45,000₹1,20,000Up to ₹25,000 exchange or scrappage
Curvv EV SeriesX₹65,000NoneUp to ₹35,000 exchange or scrappage, ₹30,000 loyalty
Nexon EV₹45,000₹10,000 cashUp to ₹35,000 exchange or scrappage


The Curvv EV deal is the standout here. Taking ₹3 lakh off a car that costs ₹17.19 to 19.39 lakh ex-showroom is a big cut, and you don't need an old car to get it. The only limitation is that it’s available on the older version, before the SeriesX update happened in May 2026. If you want the newer SeriesX, the offer drops to ₹65,000.

The Harrier EV's ₹2.75 lakh needs a bit more to line up. You get the ₹1 lakh and ₹75,000 exchange bonus from Tata either way. However, the full ₹1 lakh loyalty bonus is only for people who already own a Tata EV. If you own a petrol or diesel Tata, it's ₹50,000.

The Punch EV and Tiago EV deals are on the older models that dealers want to clear, so they are certainly good value. Just check the manufacturing month on the invoice before you sign.

Tata petrol, diesel and CNG Diwali offers

ModelTotal benefit (up to)Cash or Tata-funded discountOther benefits
Curvv (non-X variants)₹1,25,000₹30,000 cash₹40,000 exchange or ₹45,000 scrappage, ₹50,000 loyalty
Nexon petrol manual (Smart+ to Pure+ PS)₹75,000₹55,000₹15,000 exchange or ₹20,000 scrappage
Nexon CNG₹60,000Not specifiedNot specified
Nexon, other petrol variants₹55,000Not specifiedNot specified
Altroz CNG₹55,000₹35,000₹15,000 exchange or ₹20,000 scrappage
Harrier and Safari diesel₹45,000₹10,000 cash₹25,000 exchange or ₹35,000 scrappage
Tiago (older model, not XE)₹35,000₹20,000₹10,000 exchange or ₹15,000 scrappage
Altroz petrol and diesel₹35,000Not specifiedNot specified
Sierra₹30,000NonePick one: exchange, scrappage, loyalty or upgrade
Tigor₹30,000₹15,000 cash₹10,000 exchange or ₹15,000 scrappage
Nexon diesel₹20,000Not specifiedNot specified


For most families, the Nexon petrol manual is the sweet spot. ₹55,000 of its ₹75,000 offer comes straight off the invoice, and you get that part whether or not you have a car to trade in.

The Curvv's ₹1.25 lakh sounds great, but ₹50,000 of it is a loyalty bonus. So, it works best if you're already a Tata owner and have a car to exchange. Without either, you're looking at a ₹30,000 cash discount.

The Harrier and Safari offers are modest at ₹45,000, and only the diesels get them. If you have an old car lying around, scrapping it gets you ₹35,000, which beats the ₹25,000 exchange bonus.


A quick note before you read on: every number in this article is indicative. Actual offers can vary from city to city, dealer to dealer and even week to week, depending on stock. Use this as a guide to spot the good deals and get a rough idea of what to expect, then get the final figure from your nearest Tata Motors showroom.

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