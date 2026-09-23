logo
Select City

ChargeIndia Brings 40+ EV Charging Networks Under One App

car&bike Team
car&bike Team
1 min read
Sep 23, 2026, 10:08 AM
Follow us on
ChargeIndia Brings 40+ EV Charging Networks Under One App
Highlights
  • 40+ charging networks integrated across 1,200+ cities
  • Single app for finding and accessing multiple charging networks
  • UPI payments eliminate the need for separate charging wallets

ChargeIndia has launched a new EV charging aggregation platform that brings more than 40 charging networks together under a single app. The platform is designed to address the fragmented charging experience in India, where EV owners often need multiple apps and wallets to access different charging operators.

Available on Android and iOS, the ChargeIndia app allows users to locate charging stations, check live availability, navigate to a charger, initiate charging and make payments through UPI. The platform covers more than 1,200 cities, with networks including Statiq, ChargeMOD and ChargeZone.

Charge India

ChargeIndia says users do not need to maintain separate prepaid balances with individual charging operators. The company is positioning itself as a neutral technology layer connecting charging point operators with EV users rather than owning charging infrastructure.

The platform is also aimed at automakers, fleet operators and mobility platforms, which can integrate ChargeIndia to access multiple charging networks without developing individual integrations with every charging operator.

# charging infrastructure# charging infrastructure for electric vehicles# charging network# ev cars# EV infrastructure# EV Cars# car# Cars# Auto Industry
AD
AD

Latest Cars

AD

Upcoming Cars

Explore Other Topics
Trending NewsCar NewsElectric Car NewsBike NewsComparisonsMotorsportsUpcoming Car News
AD
AD

Latest News

View All
  • Home
  • News
  • ChargeIndia Brings 40+ EV Charging Networks Under One App