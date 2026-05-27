Renault Duster Turbo DCT Real-World Fuel Efficiency Tested
- Renault Duster turbo-petrol automatic delivers 9.2 kmpl city mileage
- Highway fuel efficiency stands at 15.5 kmpl in real-world testing
- MID fuel-efficiency readings were nearly 3 kmpl higher than actual figures
The new Renault Duster has finally returned, and we recently got our hands on the hot 1.3-litre turbo-petrol automatic version. For those who think the 1.0-litre doesn’t cut it, and the hybrid is too long a wait, we put this powertrain through our real-world fuel-efficiency tests to see how economical it actually is in everyday driving conditions.
Powered by a 1.3-litre four-cylinder turbo-petrol engine producing 160 bhp, the Duster comes paired with a 7-speed wet-clutch dual-clutch automatic gearbox. Renault’s focus with this setup is clearly on balancing performance with usability, and the real-world numbers reflect that.
During our city fuel-efficiency test, the Duster returned 9.2 kmpl. On the highway, the figure improved significantly to 15.5 kmpl. Interestingly, the SUV’s MID displayed more optimistic numbers throughout the test cycle. During the city run, the indicated fuel efficiency hovered around 11 kmpl, while highway driving showed close to 19 kmpl. The difference between indicated and actual efficiency worked out to nearly 3 kmpl.
Renault Duster 1.3 Turbo DCT Real-World Mileage
- City fuel efficiency: 9.2 kmpl
- Highway fuel efficiency: 15.5 kmpl
