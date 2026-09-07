2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift: Variants, Features, Prices Explained
- Entry-level trims get halogen headlamps, LED taillamps
- CNG offered in Delta and Zeta trims and in MT only
- Top-spec Alpha (O) gets Level 2 ADAS
Maruti Suzuki recently launched the Baleno facelift in India at an ex-showroom price of Rs 6.10 lakh. As part of this update, the Baleno gets a tweaked exterior, additional features and an upgraded safety suite. What’s also changed is the powertrain option. Out goes the long-serving 4-cylinder K-Series engine and in comes the newer Z-Series 3-cylinder mill.
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The 1.2-litre 3-cylinder Z-series petrol engine churns out 81 bhp and 112 Nm, while the CNG version makes 69 bhp and 102 Nm. It is offered with a five-speed manual and an AMT on the petrol version, while the CNG version is offered with a manual gearbox.
The Baleno continues with Maruti Suzuki's familiar variant lineup comprising Sigma, Delta, Zeta, Alpha and Alpha (O). Here's a detailed look at what each variant has to offer. Do note that Maruti has only announced the starting price for now, and we expect full prices to be announced in the coming days.
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Maruti Baleno Facelift: Sigma
Transmission: MT
Features:
- Halogen projector headlamps
- LED tail lamps
- Body-coloured bumpers
- Shark-fin antenna
- All power windows
- Driver-side window auto up/down with pinch guard
- Keyless entry
- Manual AC
- Rear defogger
- Tilt-adjustable steering
- Speedometer with tachometer
- MID
- Adjustable headrests for all occupants
- Fabric seats
- ESP with Hill Hold Assist
- Reverse parking sensors
- 6 airbags
- ISOFIX anchorages
Maruti Baleno Facelift: Delta
Transmission: MT/AMT
CNG: Available with MT
Features offered in addition to Sigma:
- Chrome detailing on grille
- ORVMs with turn indicators
- Electrically adjustable and foldable ORVMs
- Rear AC vents
- Rear Type-A and Type-C charging ports
- Steering-mounted audio controls
- Security alarm
- 7-inch touchscreen infotainment system
- Wireless Android Auto and Apple CarPlay
- 4 speakers
- Rear parcel shelf
- Front centre sliding armrest
- TPMS
Maruti Baleno Facelift: Zeta
Transmission: MT/AMT
CNG: Available with MT
Features offered in addition to Delta:
- Auto headlamps with Follow Me function
- LED projector headlamps
- Alloy wheels
- Chrome garnish
- Suzuki Connect with app-based features
- Driver seat height adjuster
- Push-button start/stop
- Automatic AC
- Rear wiper with washer
- Tilt and telescopic steering
- Wireless charging with cooling
- 9-inch touchscreen infotainment system
- Arkamys-tuned audio system
- 4 speakers + 2 tweeters
- TFT colour MID
- Front footwell lamp
- Rear-view camera
Maruti Baleno Facelift: Alpha
Transmission: MT/AMT
Features offered in addition to Zeta:
- UV-cut glass
- Diamond-cut alloy wheels
- LED fog lamps
- Head-Up Display
- Cruise control
- Auto-dimming IRVM
- Auto-folding ORVMs
- Clarion sound system
- Leather-wrapped steering wheel
- Front ventilated seats
- Leatherette upholstery
- 360-degree camera
Maruti Baleno Facelift: Alpha (O)
Transmission: MT/AMT
Features offered in addition to Alpha:
- Level 2 ADAS:
- Adaptive Cruise Control
- Lane Keep Assist
- Lane Departure Prevention
- Lane Departure Warning
- Vehicle Sway Warning
- Emergency Braking
- Forward Collision Warning
- High Beam Assist
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