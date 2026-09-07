2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift: Variants, Features, Prices Explained

Maruti Suzuki recently launched the Baleno facelift in India at an ex-showroom price of Rs 6.10 lakh. As part of this update, the Baleno gets a tweaked exterior, additional features and an upgraded safety suite. What’s also changed is the powertrain option. Out goes the long-serving 4-cylinder K-Series engine and in comes the newer Z-Series 3-cylinder mill.

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The 1.2-litre 3-cylinder Z-series petrol engine churns out 81 bhp and 112 Nm, while the CNG version makes 69 bhp and 102 Nm. It is offered with a five-speed manual and an AMT on the petrol version, while the CNG version is offered with a manual gearbox.

The Baleno continues with Maruti Suzuki's familiar variant lineup comprising Sigma, Delta, Zeta, Alpha and Alpha (O). Here's a detailed look at what each variant has to offer. Do note that Maruti has only announced the starting price for now, and we expect full prices to be announced in the coming days.

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Maruti Baleno Facelift: Sigma

Transmission: MT

Features:

Halogen projector headlamps

LED tail lamps

Body-coloured bumpers

Shark-fin antenna

All power windows

Driver-side window auto up/down with pinch guard

Keyless entry

Manual AC

Rear defogger

Tilt-adjustable steering

Speedometer with tachometer

MID

Adjustable headrests for all occupants

Fabric seats

ESP with Hill Hold Assist

Reverse parking sensors

6 airbags

ISOFIX anchorages

Maruti Baleno Facelift: Delta

Transmission: MT/AMT

CNG: Available with MT

Features offered in addition to Sigma:

Chrome detailing on grille

ORVMs with turn indicators

Electrically adjustable and foldable ORVMs

Rear AC vents

Rear Type-A and Type-C charging ports

Steering-mounted audio controls

Security alarm

7-inch touchscreen infotainment system

Wireless Android Auto and Apple CarPlay

4 speakers

Rear parcel shelf

Front centre sliding armrest

TPMS

Maruti Baleno Facelift: Zeta

Transmission: MT/AMT

CNG: Available with MT

Features offered in addition to Delta:

Auto headlamps with Follow Me function

LED projector headlamps

Alloy wheels

Chrome garnish

Suzuki Connect with app-based features

Driver seat height adjuster

Push-button start/stop

Automatic AC

Rear wiper with washer

Tilt and telescopic steering

Wireless charging with cooling

9-inch touchscreen infotainment system

Arkamys-tuned audio system

4 speakers + 2 tweeters

TFT colour MID

Front footwell lamp

Rear-view camera

Maruti Baleno Facelift: Alpha

Transmission: MT/AMT

Features offered in addition to Zeta:

UV-cut glass

Diamond-cut alloy wheels

LED fog lamps

Head-Up Display

Cruise control

Auto-dimming IRVM

Auto-folding ORVMs

Clarion sound system

Leather-wrapped steering wheel

Front ventilated seats

Leatherette upholstery

360-degree camera

Maruti Baleno Facelift: Alpha (O)

Transmission: MT/AMT

Features offered in addition to Alpha: