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2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift: Variants, Features, Prices Explained

Jafar Rizvi
Jafar Rizvi
2 mins read
Sep 07, 2026, 01:41 PM
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2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift: Variants, Features, Prices Explained
Highlights
  • Entry-level trims get halogen headlamps, LED taillamps
  • CNG offered in Delta and Zeta trims and in MT only
  • Top-spec Alpha (O) gets Level 2 ADAS

Maruti Suzuki recently launched the Baleno facelift in India at an ex-showroom price of Rs 6.10 lakh. As part of this update, the Baleno gets a tweaked exterior, additional features and an upgraded safety suite. What’s also changed is the powertrain option. Out goes the long-serving 4-cylinder K-Series engine and in comes the newer Z-Series 3-cylinder mill.

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The 1.2-litre 3-cylinder Z-series petrol engine churns out 81 bhp and 112 Nm, while the CNG version makes 69 bhp and 102 Nm. It is offered with a five-speed manual and an AMT on the petrol version, while the CNG version is offered with a manual gearbox.

Baleno Variants Explained 1

The Baleno continues with Maruti Suzuki's familiar variant lineup comprising Sigma, Delta, Zeta, Alpha and Alpha (O). Here's a detailed look at what each variant has to offer. Do note that Maruti has only announced the starting price for now, and we expect full prices to be announced in the coming days.

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Maruti Baleno Facelift: Sigma

Transmission: MT

Features:

  • Halogen projector headlamps
  • LED tail lamps
  • Body-coloured bumpers
  • Shark-fin antenna
  • All power windows
  • Driver-side window auto up/down with pinch guard
  • Keyless entry
  • Manual AC
  • Rear defogger
  • Tilt-adjustable steering
  • Speedometer with tachometer
  • MID
  • Adjustable headrests for all occupants
  • Fabric seats
  • ESP with Hill Hold Assist
  • Reverse parking sensors
  • 6 airbags
  • ISOFIX anchorages
2026 Baleno Facelift Fuel Efficiency 2

Maruti Baleno Facelift: Delta

Transmission: MT/AMT

CNG: Available with MT

Features offered in addition to Sigma:

  • Chrome detailing on grille
  • ORVMs with turn indicators
  • Electrically adjustable and foldable ORVMs
  • Rear AC vents
  • Rear Type-A and Type-C charging ports
  • Steering-mounted audio controls
  • Security alarm
  • 7-inch touchscreen infotainment system
  • Wireless Android Auto and Apple CarPlay
  • 4 speakers
  • Rear parcel shelf
  • Front centre sliding armrest
  • TPMS

Maruti Baleno Facelift: Zeta

Transmission: MT/AMT
CNG: Available with MT

Features offered in addition to Delta:

  • Auto headlamps with Follow Me function
  • LED projector headlamps
  • Alloy wheels
  • Chrome garnish
  • Suzuki Connect with app-based features
  • Driver seat height adjuster
  • Push-button start/stop
  • Automatic AC
  • Rear wiper with washer
  • Tilt and telescopic steering
  • Wireless charging with cooling
  • 9-inch touchscreen infotainment system
  • Arkamys-tuned audio system
  • 4 speakers + 2 tweeters
  • TFT colour MID
  • Front footwell lamp
  • Rear-view camera
2026 Baleno Facelift Fuel Efficiency

Maruti Baleno Facelift: Alpha

Transmission: MT/AMT

Features offered in addition to Zeta:

  • UV-cut glass
  • Diamond-cut alloy wheels
  • LED fog lamps
  • Head-Up Display
  • Cruise control
  • Auto-dimming IRVM
  • Auto-folding ORVMs
  • Clarion sound system
  • Leather-wrapped steering wheel
  • Front ventilated seats
  • Leatherette upholstery
  • 360-degree camera
2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift 3

Maruti Baleno Facelift: Alpha (O)

Transmission: MT/AMT

Features offered in addition to Alpha:

  • Level 2 ADAS:
  • Adaptive Cruise Control
  • Lane Keep Assist
  • Lane Departure Prevention
  • Lane Departure Warning
  • Vehicle Sway Warning
  • Emergency Braking
  • Forward Collision Warning
  • High Beam Assist

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