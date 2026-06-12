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New Delhi

Tata Cars, SUVs To Become Pricier From July 1

Hansaj Kukreti
Hansaj Kukreti
1 min read
Jun 12, 2026, 02:52 PM
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Tata Cars, SUVs To Become Pricier From July 1
Key Highlights
  • Tata Motors Passenger Vehicles announces price hike
  • Hike of up to 1.5%
  • All  ICE and EV models to see revised pricing

Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. has announced a revision in the prices of its vehicle lineup, effective from July 1, 2026. The increase in prices will be seen across both ICE and EV models by up to 1.5 per cent.

According to Tata Motors, the price revision comes in response to rising input costs and inflationary pressures. The company has also stated that it continues to absorb a significant portion of the cost increase, with only a part of the impact being passed on to customers. The price increase will vary across models and variants.

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Last month, Tata Motors launched the refreshed versions of the Tiago Petrol, Tiago CNG and Tiago EV at ₹4.69 lakh (ex-showroom), ₹5.79 lakh (ex-showroom) and ₹6.99 lakh (ex-showroom), respectively.

Tata Tiago ev web 55

The company also introduced a battery-as-a-service subscription on the Tiago EV, bringing its starting price down to ₹4.69 lakh (ex-showroom), making the Tiago EV the country’s most affordable EV.

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