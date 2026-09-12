New Maruti Suzuki Wagon R Spotted Testing
- Wagon R could get a new grille, bumper, alloys and colours
- A 9-inch touchscreen may replace the current 7-inch unit
- The 1.2-litre K12N could make way for Maruti’s newer 1.2 Z-Series engine
A heavily camouflaged test mule of the Maruti Suzuki Wagon R has been spotted testing, hinting at another update for the brand’s long-running tall-boy hatchback. The current, third-generation Wagon R arrived in India in 2019 and has since received updates in 2022 and 2025, mainly bringing cosmetic and feature changes.
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As is visible, the test car is covered from end to end, so the extent of the changes is not clear yet. However, Maruti could give the Wagon R a revised grille and front bumper, along with a new set of alloy wheels. The headlamps, side profile and rear section appear likely to retain their existing design. Furthermore, a refreshed colour palette is likely to be part of the update.
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The spy images also offer a quick glimpse at the interior. The touchscreen appears noticeably larger than the 7-inch unit currently offered on the Wagon R, with the test car seemingly getting a 9-inch display similar to the one used in the Baleno. Other cabin changes could include new upholstery, a layered dashboard design and additional features.
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As for powertrain, the Wagon R currently gets two petrol engines. The entry-level option is a 1.0-litre three-cylinder K10C making 66 bhp and 82 Nm, while the larger 1.2-litre four-cylinder K12N churns out 89 bhp and 113 Nm. Both engines can be paired with either a five-speed manual or five-speed AMT. However, powertrain options could change in this update.
The carmaker is likely to replace the four-cylinder 1.2-litre K12N with its newer 1.2-litre Z-Series three-cylinder engine. The same also happened in the new Baleno, Swift and Dzire. It produces less power than the outgoing four-cylinder motor, but Maruti claims to have focused on improving efficiency with the newer engine. A CNG version is expected to continue as part of the Wagon R lineup.
The Wagon R remains one of Maruti Suzuki’s strongest sellers and has been a familiar presence in the Indian market for years.
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