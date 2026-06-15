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Maruti Suzuki Wagon R Flex Fuel Priced At Rs 7.24 Lakh

Jaiveer Mehra
Jaiveer Mehra
1 min read
Jun 15, 2026, 11:52 AM
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Maruti Suzuki Wagon R Flex Fuel Priced At Rs 7.24 Lakh
Key Highlights
  • Wagon R Flex Fuel badged Wagon R BioFlex
  • Based on the top spec ZXi+ trim
  • Costs about Rs 86,000 more the the Wagon R ZXi+

Maruti Suzuki has listed the price of the recently showcased Wagon R Flex Fuel. Called the BioFlex, the Flex Fuel Vehicle is based on the top ZXi+ trim of the Wagon R and is priced at Rs 7.24 lakh (ex-showroom). This puts it at a premium of roughly Rs 86,000 over the full-loaded Wagon R ZXi+ petrol-manual.

This is a developing story. Stay tuned for more details.

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Maruti Suzuki Wagon R
Rating Icon
5.7/10
Maruti Suzuki Wagon R
Variants
Images
Colours
*Ex-Showroom Price
₹ 5.16 - 7.94 Lakh
Check On-Road Price
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