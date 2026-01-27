logo
Yamaha Recalls Fascino 125 and RayZR 125 Over Front Brake Issue

Janak Sorap
1 min read
Jan 27, 2026, 04:59 PM
Key Highlights
  • 3,06,635 units of RayZR 125 Fi Hybrid and Fascino 125 Fi Hybrid affected.
  • Scooters manufactured between May 2, 2024 and September 3, 2025.
  • Replacement parts to be provided free of cost.

Yamaha Motor India has initiated a voluntary recall of 3,06,635 units of the RayZR 125 Fi Hybrid and Fascino 125 Fi Hybrid scooters. The affected scooters were manufactured between May 2, 2024 and September 3, 2025.

According to Yamaha, the recall addresses a potential issue in the affected units where the front brake caliper may exhibit reduced functionality under certain operating conditions.

Customers can check whether their scooter is part of the recall by visiting the Service section on Yamaha Motor India’s official website. Alternatively, searching for “Voluntary Recall Campaign Yamaha” on the official website will direct users to a page where they can enter their scooter’s chassis number to verify recall status.

Yamaha has confirmed that all affected scooters will receive the necessary replacement parts free of cost at authorised Yamaha dealerships across the country.

